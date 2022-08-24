中韓建交30周年 王毅籲加快完成FTA第二階段談判

中國國務委員兼外長王毅呼籲中韓深化高科技製造合作，共同反對「脫鉤斷鏈」。（取材自中國外交部官網）

中國國務委員兼外長王毅 24日在慶祝中韓建交30周年招待會上呼籲，中韓雙方應加強發展戰略對接，加快完成自貿協定第二階段談判，深化高科技製造、大數據、綠色經濟等領域合作，實現高質量融合發展。共同反對「脫鉤斷鏈」，共同捍衛自由貿易體系，共同維護產供鏈完整安全、穩定暢通、開放包容。

據中國外交部官網新聞稿，王毅在招待會上宣讀中國國家主席習近平 就中韓建交30周年致南韓 總統尹錫悅的賀函並致辭。習近平在賀函中稱，他高度重視中韓關係發展，願同尹錫悅加強戰略溝通，引領雙方以建交30周年為新起點，把握大勢、排除干擾、夯實友好、聚焦合作，共創兩國關係更加美好的未來。

中國24日在北京釣魚台國賓館舉行慶祝中韓建交30周年招待會。（取材自中國外交部官網）

韓聯社報導，由中國駐南韓大使館主辦的「中韓建交30周年紀念招待會」24日在首爾四季酒店舉行，南韓外交部長朴振在活動上代讀尹錫悅賀信。尹錫悅表示，希望兩國為解決北韓核問題更緊密合作，中方為此發揮建設性作用。他期待能與習近平面對面探討兩國未來30年的發展大計。

王毅致辭時說，30年前，中韓兩國以前瞻戰略眼光，打破冷戰堅冰，正式建立外交關係。30年來，兩國政治互信持續深化，雙方關係定位實現「三級跳」，各層級交往頻繁順暢。

中韓於1992年8月24日建交後，兩國於1998年建立「面向21世紀的合作夥伴關係」，2003年建立「全面合作夥伴關係」，2008年建立「戰略合作夥伴關係」。

王毅指出，中韓貿易額已經從建交之初的50多億美元增長到3,600多億美元，雙向投資累計超過1,000億美元，產供鏈深度融合，成為「你中有我、我中有你」的利益共同體。

王毅說，當前，世界百年未有之大變局加速演進，中韓兩國過去是、現在是、將來更應該是好鄰居、好朋友、好夥伴。他呼籲兩國要始終堅守初心、互尊互信，尊重彼此社會制度和發展道路，照顧彼此核心利益和重大關切，維護好中韓關係的政治基礎，雙方要始終互融互通、共謀發展。

尹錫悅在賀信中也提到，韓中兩國需要活躍高層交流，在供應鏈、經濟安全、環境、氣候變化等領域加強實質性合作，並創造能夠惠及兩國國民的具體成果。

朴振則表示，希望兩國進一步深化在政治、經濟、文化、人文交流方面的合作，他並為此提出三點提議，分別是將雙邊經濟合作提質升級、加強戰略溝通、盡早恢復兩國國民之間的文化合作與人文交流。