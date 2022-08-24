裴洛西訪台 中國副外長批「6個嚴重」將以法律反制

謝鋒稱，中國將推動改革不公正、不合理、不符合國際格局演變大勢的國際規則和機制。（取材自中國外交部網站）

中國外交部副部長謝鋒24日批評美國眾院 議長裴洛西 （Nancy Pelosi）訪台，嚴重違反中美三個聯合公報規定，嚴重違反國際社會關於一個中國原則的共識，嚴重違反尊重主權和領土完整的國際法原則，嚴重違反不干涉內政的國際關係基本準則，嚴重違反《開羅宣言》、《波茨坦公告》以及聯大2758號決議，嚴重破壞國際秩序。

據中國外交部網站消息，謝鋒24日在最高人民法院「國際商事專家委員會第三屆研討會暨首批專家委員續聘活動」上致辭時表示，當前百年未有之大變局加速演進，世界進入新的動盪變革期，全球治理體系正經歷前所未有的深刻調整，國際和平與安全正面臨前所未有的嚴重挑戰。

謝鋒說，「有的國家選擇性地適用國際法，一面黨同伐異、大搞『小圈子』家法幫規，一面毀約退群、破壞國際法治；有的國家將國內法凌駕於國際條約之上，濫用『長臂管轄』和單邊制裁，動輒使用武力或以武力相威脅；有的國家大搞雙重標準和例外主義，粗暴干涉他國內政，破壞別國主權和領土完整。」

他隨後即批評裴洛西訪台造成的六個「嚴重」，並強調中國基於充分、堅實的法律依據予以反制，不僅是在維護自身合法權益，也是在維護國際社會，特別是廣大發展中國家的共同權益，是以實際行動維護國際法治。

「公道正義自在人心。近來，170多個國家和國際組織公開重申支持一中原則。美方應該認清國際社會的人心向背，遵從國際社會的共同意志，停止挑戰國際法原則，停止挑戰國際關係基本準則，停止破壞國際法治、國際秩序的倒行逆施」，謝鋒說。

他並表示，作為負責任大國，中國將從四個方面積極運用法治方式推動全球治理，深入貫徹中國國家主席習近平提出的全球治理觀：

一、推動國際關係法治化，捍衛國際公平正義。堅定維護以聯合國 為核心的國際體系，以國際法為基礎的國際秩序，以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則；

二、參與國際規則制定，引領全球治理改革方向。中國將全面深入參與後疫情時代國際規則變革和新興領域國際法發展，踐行真正的多邊主義，推動改革不公正、不合理、不符合國際格局演變大勢的國際規則和機制，主動引領氣候變化、網絡、外空、深海、極地、數字等領域建章立制；

三、助力涉外法律體系建設，做好國際條約締結和管理。中國將用好法律武器，堅決有力反制干涉中國內政、損害中國核心利益的行徑。有序推進經貿、衛生、科技、文化、司法協助等各領域雙多邊條約締結，健全全方位條約保障網絡；

四、強化涉外法律服務，維護中國公民和機構正當權益。著力構建「海外平安中國體系」，加強海外安全風險預警，為海外同胞提供更及時、更有效的安全保障。