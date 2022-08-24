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遭西方金融制裁 俄財政部計畫發行人民幣債券

中國新聞組／北京24日電
西方重拳制裁，促使許多俄國企業近期轉以人民幣集資。（中新社）
西方重拳制裁，促使許多俄國企業近期轉以人民幣集資。（中新社）

俄烏戰爭使俄羅斯遭到西方金融制裁，卻加速人民幣國際化的腳步。俄羅斯媒體指出，俄羅斯財政部正在評估發行人民幣債券的計畫。

俄媒Vedomosti引述兩位知情人士的消息指出，俄羅斯財政部正在研究發行人民幣債券的計畫，為企業發債人設定基準。

消息人士指出，發行人民幣債券至少需要一年時間的準備，主要將鎖定中國投資者。

鋁業巨頭「俄羅斯鋁業聯合公司」（UC RUSAL）已於7月完成俄羅斯境內發行的2筆人民幣企業債，規模各為20億元（人民幣，下同，約2.9億美元），總額達40億元，票面利率3.9％，流通期限為5年。這是俄羅斯企業首次在俄國境內配售人民幣計價債券。

俄羅斯最大黃金礦商Polyus PJSC本月內也將發行人民幣債券，據報價值將不少於35億元，票面利率4.2％或以下。

另據日本經濟新聞報導，中俄兩國貿易以人民幣結算的規模與日俱增。根據環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統的統計，7月中國以外的人民幣結算額，俄國排在全球第3名，占3.9％，僅次於香港的71％和英國的6％。

在3月之前，俄羅斯的人民幣結算比例，一直未能排在SWIFT公布的前15個國家之內，但從4月開始攀升至第12名，接續的5、6月則是第10名與第7名。此外，俄羅斯7月的人民幣結算比例也較4月高出3.3％。

報導稱，俄烏戰爭之後，歐美國家經濟制裁俄羅斯，並將其排除於美元和歐元結算網絡之外，使俄羅斯的外貿結算受阻，而俄羅斯為了逃避歐美制裁，正在迅速增加使用人民幣結算。

結算受阻也連帶影響制裁前期的中俄貿易。據統計，自3月起，中國對俄羅斯出口一直低於去年同期，但7月轉為增加、成長兩成，顯示雙邊貿易正因擴大人民幣結算而迅速恢復。其中，中國出口俄羅斯主力的普通機械、電子產品和汽車於7月增加2至4成，為3月以來首次正成長。

俄烏戰爭使俄羅斯遭到西方金融制裁，卻加速人民幣國際化的腳步。圖為參觀者在北京世園...
俄烏戰爭使俄羅斯遭到西方金融制裁，卻加速人民幣國際化的腳步。圖為參觀者在北京世園會俄羅斯展園內與演員合影。（新華社）

俄羅斯 債券 財政部

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