華爾街日報：疫情反而鞏固中國「世界工廠」地位

新冠疫情對中國經濟造成影響，但美媒報導指中國「世界工廠」的地位並沒有動搖。圖為深圳一間生產電子煙的工廠工人。(Getty Images)

近年來，西方各國都在談論減少對中國工廠的依賴。但在過去兩年，中國在全球貨物出口的占比提升，反而鞏固了「世界工廠」的地位。美媒指出，疫情 推動西方國家對商品的需求，在中國將觸角伸向高科技及綠色能源等技術之際，西方想與中國「脫鉤」更具挑戰。

華爾街日報（WSJ）報導，據聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）數據顯示，新冠疫情期間，中國在全球貨物出口總額中的占比有所上升，從2019年的13%升至2021年底的15%。

同期主要競爭對手在全球貨物出口額中的比重下降，德國2021年的占比從2019年的7.8％降至7.3％；日本從3.7％降至3.4％；美國的比重從8.6％降至7.9％。

中國2020年從疫情造成的最初衝擊中迅速恢復過來，口罩和檢測試劑盒等低成本醫療物資及電腦周邊設備和健身 器材等消費品，迅速填補上西方消費需求。

為幫助員工挺過這場疫情，美國和其他發達經濟體出台了巨額救濟措施，進一步刺激了西方的支出。中國的工廠則因為海外訂單忙得不可開交，中國在全球電子產品出口的分額從2019年的38％上升到42％，紡織品出口分額從32％上升到34％。

在全球經濟遭遇通膨飆升、利率上升和烏克蘭戰爭之際，以美元計價的中國出口得到了提振。中國的出口熱潮在2022年持續，與經濟學家對出口放緩的預期背道而馳。

據美國人口普查 局數據顯示，2022年上半年，美國對華貿易逆差較去年同期擴大21％至2220億美元。

在精密程度與價值更高的工業產品方面，如汽車、發動機等，中國的市場分額一直在穩步增加。在政府的幫助下，中國公司還在新興領域搶占一席之地。

報導認為，出於國家安全、全球供應鏈脆弱性等擔憂，美國及其部分盟友對依賴中國更加警惕。但是，考量到中國龐大的經濟體量及其全球貿易重要性，尤其是亞洲小國要減少對中國的依賴則困難許多。

TS Lombard的中國和亞洲研究主管葛林（Rory Green）表示，「美國正在與地理環境和經濟引力做拚搏。」

中國已經駁斥了這些擔憂，但也有理由疏遠與西方的聯繫，原因是在中國看來，中國長期對西方市場的過度依賴是有問題的，需要轉變為依賴國內支出來推動經濟達到新的高度。