避免依賴中國 德國政府擬拒中資入股漢堡港

中國航運巨頭中遠海運計畫入股德國第一大港漢堡的托勒奧特（Tollerort）貨櫃碼頭。(中央社)

為避免增加對中國的依賴，德國 政府打算否決中國航運巨頭中遠海運入股德國第一大港漢堡（Hamburg）的貨櫃碼頭。

中央社引述德國媒體報導，鄰近北海的漢堡是歐洲和中國海路重要的轉運站，目前漢堡港處理的貨櫃有三分之一來自或即將運往中國。

一年前，經營漢堡港的漢堡港口與物流公司（HHLA）證實，中國國有企業中國遠洋運輸公司（COSCO）計畫買下托勒奧特（Tollerort）貨櫃碼頭35%的股權。漢堡港對中資入股表示歡迎，認為將確保碼頭未來的營運和就業。

然而，這筆攸關德中關係的交易案，恐因德國政府否決而胎死腹中。

「經理人雜誌」（Manager Magazin）19日報導，德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）擔心中遠入股將增加對中國的依賴，打算否決這筆交易。

「商報」（Handelsblatt）也指出，政壇普遍對中遠入股漢堡港碼頭有疑慮，不願讓碼頭等基礎建設落入中國手中，政府知情人士坦言這是一筆「棘手」的交易。

報導指出，中遠入股漢堡港還具有地緣政治的爭議性，因為中國領導人多次鼓吹建設海洋強國，其中「一帶一路 」的戰略構想涵蓋港口。

近年來，德國對與中國經濟合作的態度變得謹慎，2020年以國家安全為由，否決中國航天科工集團收購雷達技術公司IMST；今年4月阻止北京 誼安醫療集團併購呼吸器製造商Heyer Medical。

去年底上台的政府，更將減少對中國依賴訂為政策目標，預計明年初公布新的中國戰略，反映對中國的強硬立場。