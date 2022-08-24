穩經濟 中官宣19省區大督查 促落實「6穩、6保」任務

中國國務院開展第九次大督查專項行動，督查重點針對19個省區部署疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求。圖為國務院總理李克強。（新華社）

中國疫情 持續，經濟復甦受考驗，國務院23日宣布，將派19個督查組，對上海、廣東、福建等19個省級行政區展開大督查，重點針對就業 、金融、外貿、外資、投資 、預期等「6穩」工作，是否落實「穩經濟一籃子政策」，同時抓出對疫情防控「層層加碼」等違規情況。

今年中國歷經上海封城、村鎮銀行暴雷及爛尾樓風暴等衝擊，加上疫情仍在蔓延，經濟復甦變數仍多，官方連番經濟會議聚焦經濟和就業，顯示復甦基礎仍不穩固，現尤其強調，地方須貫徹落實中國中央決策，全力穩住經濟。

新華社報導，19省區大督查旨在確保各地深入貫徹決策部署，落實「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」要求，推動「穩經濟一籃子政策」落實，保持經濟運行在合理區間。督查的19省區為山西、內蒙古、黑龍江、上海、江蘇、浙江、福建、江西、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、雲南、西藏、陝西、甘肅、青海和新疆。

19個督查組工作將圍繞「做好6穩」（穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期）工作，「落實6保」（保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉）任務。

還將聚焦穩增長、穩市場主體、穩就業保民生、保產業鏈供應鏈穩定等開展督查。並對2021年度預算執行和其他財政收支審計問題、保障糧食和能源安全、落實最新版防疫方案措施、防止「層層加碼」等情況進行核查。

此外，包括「滴滴出行」等多個網路叫車平台再度被官方約談。

據中國交通部公告，近日針對滴滴出行、美團打車、曹操出行、陽光出行等11家網路叫車平台進行「提醒式約談」。官方指部分平台未完全落實主體責任，存在非法營運、侵害從業人員和乘客合法權益等問題。並向業者提出4項要求，包括深入排查整治各平台存在的穩定風險隱患，以及提高經營策略的公開透明度，維護從業人員和消費者合法權益等。