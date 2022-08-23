日相岸田文雄確診 習近平致電慰問 表態願推動中日關係

日本首相岸田文雄21日確診新冠肺炎，中國國家主席習近平致電慰問。（翻攝自岸田文雄臉書）

日本 首相岸田文雄 感染新冠肺炎後，中國國家主席習近平 22日致電慰問，他祝福岸田早日康復，也表達要構建符合「新時代」要求的中日關係。

自由亞洲電台報導，日本首相官邸21日證實，岸田文雄20日晚出現低燒和咳嗽症狀，21日上午接受檢測後，當天下午確診。

中日關係正常化今年適逢50周年，然而，兩國關係在低點盤旋多年，雙方都在找尋契機想要有所突破。

新華社報導，習近平22日致電岸田文雄，就他感染新冠病毒致以慰問。

習近平除祝福岸田文雄早日康復，他還指出，「今年是中日邦交正常化50周年，我願同你一道，推動構建契合『新時代』要求的中日關係。」

報導還提到，國務院總理李克強也致電岸田文雄表示慰問。

多家日本媒體日前報導，兩國高層官員正努力尋求機會，安排習近平與岸田文雄在年底印尼峇里島20國集團（G20）領袖峰會期間舉行雙邊會談。

另據中央社報導，今年7月21日，美國總統拜登確診COVID-19，習近平也在隔天致慰問電，盼拜登早日康復。美國前總統川普夫婦2020年10月確診時，習近平也曾以他和妻子彭麗媛的名義，對兩人致慰問電。