我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普林斯頓學者：西方對中國交往政策失敗 經濟應脫鉤

新冠、猴痘、流感、小兒麻痺都來 今秋將迎疫情風暴

日相岸田文雄確診 習近平致電慰問 表態願推動中日關係

中國新聞組／北京23日電
日本首相岸田文雄21日確診新冠肺炎，中國國家主席習近平致電慰問。（翻攝自岸田文雄臉書）
日本首相岸田文雄21日確診新冠肺炎，中國國家主席習近平致電慰問。（翻攝自岸田文雄臉書）

日本首相岸田文雄感染新冠肺炎後，中國國家主席習近平22日致電慰問，他祝福岸田早日康復，也表達要構建符合「新時代」要求的中日關係。

自由亞洲電台報導，日本首相官邸21日證實，岸田文雄20日晚出現低燒和咳嗽症狀，21日上午接受檢測後，當天下午確診。

中日關係正常化今年適逢50周年，然而，兩國關係在低點盤旋多年，雙方都在找尋契機想要有所突破。

新華社報導，習近平22日致電岸田文雄，就他感染新冠病毒致以慰問。

習近平除祝福岸田文雄早日康復，他還指出，「今年是中日邦交正常化50周年，我願同你一道，推動構建契合『新時代』要求的中日關係。」

報導還提到，國務院總理李克強也致電岸田文雄表示慰問。

多家日本媒體日前報導，兩國高層官員正努力尋求機會，安排習近平與岸田文雄在年底印尼峇里島20國集團（G20）領袖峰會期間舉行雙邊會談。

另據中央社報導，今年7月21日，美國總統拜登確診COVID-19，習近平也在隔天致慰問電，盼拜登早日康復。美國前總統川普夫婦2020年10月確診時，習近平也曾以他和妻子彭麗媛的名義，對兩人致慰問電。

岸田文雄 習近平 日本

上一則

40港生搭「金巴」北上開學 喜如中彩

下一則

東南亞「賣豬仔」騙局 港再救1人 23人困柬緬

延伸閱讀

票房毒藥？拜登造勢之旅 部分民主黨選將走避

票房毒藥？拜登造勢之旅 部分民主黨選將走避
一場精算？拜登經濟學成形 結局仍未定

一場精算？拜登經濟學成形 結局仍未定
學貸償還期限再推遲？部分減免？拜登下周定案

學貸償還期限再推遲？部分減免？拜登下周定案
金山人語／都是包子惹的禍

金山人語／都是包子惹的禍

熱門新聞

一名中年婦女對著使館外的抗議民眾大罵髒話並比中指，網友比對是中駐美公使徐學淵。(擷自自由亞洲電台推特)

影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話

2022-08-21 11:08
「萬里長江第一閣」觀音閣2020年照片(左)與現在對照。(取自荊楚網、中新社)

鄂州水位157年最低 「長江第一閣」露出全貌

2022-08-21 09:54
已入柬埔寨籍，持柬埔寨護照的佘智江。因涉及賭博等犯罪行為，被中國通緝逮捕。（取材自網易）

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

2022-08-14 22:10
中國國台辦發言人馬曉光。（取材自國台辦官網）

中制裁蕭美琴、柯建銘等7人 禁本人及家屬入境中港澳

2022-08-15 22:14
中國知名「反美鬥士」網紅司馬南所有的社群帳號因「違反相關法律法規」遭禁言。(圖截取自新浪微博)

中「反美鬥士」網紅陷在美買房爭議 遭全網禁言

2022-08-20 12:28
中國外交部發言人汪文斌。(取自中國外交部網站)

美稱將在台海標準化海空行動 中外交部發出4點回應

2022-08-17 12:38

超人氣

更多 >
北加奧克蘭知名華裔牙醫 遭搶劫槍殺

北加奧克蘭知名華裔牙醫 遭搶劫槍殺
幫忙加油送金戒指？南加華人智破騙局

幫忙加油送金戒指？南加華人智破騙局
社安金發放最多前10州 加州、佛州、德州排前3名

社安金發放最多前10州 加州、佛州、德州排前3名
買省錢機票 谷歌旅遊網站「降價通知」讓你搶便宜

買省錢機票 谷歌旅遊網站「降價通知」讓你搶便宜
父傳兒私處發炎照片供醫師看診 卻遭谷歌砍帳號

父傳兒私處發炎照片供醫師看診 卻遭谷歌砍帳號