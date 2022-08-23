分析：日本炒作中國環台軍演 意在部署導彈

日本將以12式岸艦導彈為基礎，發展遠程巡航導彈。（取材自環球時報）

日本 考慮部署「1000枚以上的遠程巡航飛彈」一事引發國際關注。時事評論員回溯此前日方指責中國環台軍演時發射導彈，11枚中有5枚落入「日本專屬經濟區」事件，認為此事是日方為其提前部署巡航導彈造勢，藉中方軍演使得導彈部署看來「合情合理」。

直新聞引述評論員劉和平指出，日本研究並準備部署遠程巡航導彈並不是大新聞，但日方原定在2024年部署的遠程巡航導彈突然提前了兩年，這就值得關注。

日本在部署巡航導彈方面為什麼要趕進度？劉和平認為，這與美國眾議院議長裴洛西 訪台及中方鎖島軍演有關，讓日方抓住這個機會使得部署看來是「合情合理」，也顯示出這樣做的必要性與迫切性。

8月初中方環台軍演，日本稱有5枚彈道飛彈落在日本的「專屬經濟區」。但中國外交部發言人華春瑩 回應，中日兩國在有關海域尚沒有劃界，所以不存在所謂「日方專屬經濟區」的說法。

劉和平說明，二戰後的日本「和平憲法」，明確規定日本只能維持自衛所需的防衛力量，不得擁有航母、核潛艇及遠程轟炸機，不得發展彈道導彈。這也是過去70多年以來，日本只擁有短程導彈的原因。

這次部署1000枚遠程巡航導彈，則不僅意味著其在未修改「和平憲法」的情況下，就突破限制。日本原本的「專守防衛」國防政策，演變成進攻型的國防政策，「集體自衛權」也變成「集體進攻權」。

劉和平指出，「和平憲法」是美國人強加在日本頭上。現在日本部署1000枚遠程巡航導彈，顯然是得到了美國的首肯甚至是縱容的。這也就意味著，美國已經將日本在亞太地區的軍事角色做了重大的戰略性的調整，將原來日本承擔的防衛性角色轉變成進攻性角色。

「讀賣新聞」此前披露日本將為建造中的兩艘宙斯盾驅逐艦配備遠程對地攻擊巡航導彈，軍事觀察員尹卓向央廣網分析，這曝露日本發展遠程對地攻擊能力的野心。

一旦裝備這型巡航導彈，日本將有能力對一些重型目標、地下工事進行打擊， 並將具備全方位的、對陸上重要目標進行戰略打擊和戰役打擊的能力。

尹卓指出，需要警惕的是，除了宙斯盾驅逐艦外，未來日本海上自衛隊的中型艦艇、甚至潛艇理論上也可以經過簡單改裝後具備發射遠程巡航導彈的能力，這將給周邊國家帶來巨大威脅。