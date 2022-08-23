解放軍首支「電磁藍軍」 亮相渤海軍演

「電磁藍軍」「瞄準」未來戰場，開展戰術戰法研究，讓解放軍可以貼近強「敵」練對抗，他們是檢驗主戰艦艇電磁應對水平的「試金石」。 （視頻截圖）

中國海軍首支「電磁藍軍」部隊近期亮相渤海某軍演。在渤海某海域，解放軍 海軍相關部隊在大海深處舉行一場複雜電磁環境下紅藍對抗演練。演練中，藍軍對紅軍發動快速電磁突襲和電子干擾，對抗險象環生，經過系列反擊，紅軍最終成功捕捉「敵」目標信號並組織抗擊成功。

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央視軍事報導，「電磁藍軍」「瞄準」未來戰場，開展戰術戰法研究，讓解放軍可以貼近強「敵」練對抗，他們是檢驗主戰艦艇電磁應對水平的「試金石」。

「加強干擾，釋放無人機群。」渤海某海域，無形戰場「硝煙」四起，一場複雜電磁環境下的紅藍對抗演練正在進行。據央視軍事報導，演練剛一打響，藍軍率先加大電磁干擾強度，釋放大規模無人機群。藍軍調整電磁干擾強度後，紅軍雷達戰位首次發現無人機群逼近，但隨著藍軍電磁壓制，數分鐘後目標再次消失…

「艦艏發現無人機蜂群，方位040，立即組織副炮反擊！」對抗險象環生，紅軍雷達再次成功捕捉「敵」目標信號，艦指組織抗擊成功！

綜合運用岸基的、海上的、天上的藍軍裝備，根據任務需求，把它打造成「盾」、「矛」，甚至一張張「網」，最終目的就是鍛造提升紅方的實戰能力。（視頻截圖）

演練中，這支專攻對方軟肋，讓紅軍措手不及的藍軍，就是海軍某試驗訓練區，也是海軍首支「電磁藍軍」部隊。

據報導，16年前，這支以新裝備試驗鑒定為主的科研部隊，轉變成組織主戰艦艇訓練的「電磁藍軍」，把戰鬥力當作唯一標準。該試訓區從實戰出發，打磨建設藍軍力量，既要瞄準強敵的動態，還要跟上裝備更新換代，籌劃設計訓練，讓紅軍猜不透摸不着，因為只有在逼真環境中，極限條件下摔打磨練部隊，才能確保在未來戰場上，將士們真正具有戰鬥力。

該試訓區應用的紅藍對抗仿真推演系統，開展上百萬次仿真推演，制定多種典型應對作戰預案，在艦艇編組作戰研究上取得重大突破。紅藍對抗不為輸贏，訓強紅軍才是最終目的。

另據香港 文匯報報導，分析文章稱，國外早在上世紀80年代末就開始發展專業的「電磁假想敵部隊」或「信息對抗假想敵部隊」概念，進入21世紀，美軍率先建立了世界上首支「電磁藍軍」部隊。文章引述輿論分析稱，中國海軍「電磁藍軍」部隊的曝光，說明中方電子戰對抗的水平已經提升到世界領先水平。