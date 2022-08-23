解放軍首支「電磁藍軍」 亮相渤海軍演
中國海軍首支「電磁藍軍」部隊近期亮相渤海某軍演。在渤海某海域，解放軍海軍相關部隊在大海深處舉行一場複雜電磁環境下紅藍對抗演練。演練中，藍軍對紅軍發動快速電磁突襲和電子干擾，對抗險象環生，經過系列反擊，紅軍最終成功捕捉「敵」目標信號並組織抗擊成功。
來源：YouTube
央視軍事報導，「電磁藍軍」「瞄準」未來戰場，開展戰術戰法研究，讓解放軍可以貼近強「敵」練對抗，他們是檢驗主戰艦艇電磁應對水平的「試金石」。
「加強干擾，釋放無人機群。」渤海某海域，無形戰場「硝煙」四起，一場複雜電磁環境下的紅藍對抗演練正在進行。據央視軍事報導，演練剛一打響，藍軍率先加大電磁干擾強度，釋放大規模無人機群。藍軍調整電磁干擾強度後，紅軍雷達戰位首次發現無人機群逼近，但隨著藍軍電磁壓制，數分鐘後目標再次消失…
「艦艏發現無人機蜂群，方位040，立即組織副炮反擊！」對抗險象環生，紅軍雷達再次成功捕捉「敵」目標信號，艦指組織抗擊成功！
演練中，這支專攻對方軟肋，讓紅軍措手不及的藍軍，就是海軍某試驗訓練區，也是海軍首支「電磁藍軍」部隊。
據報導，16年前，這支以新裝備試驗鑒定為主的科研部隊，轉變成組織主戰艦艇訓練的「電磁藍軍」，把戰鬥力當作唯一標準。該試訓區從實戰出發，打磨建設藍軍力量，既要瞄準強敵的動態，還要跟上裝備更新換代，籌劃設計訓練，讓紅軍猜不透摸不着，因為只有在逼真環境中，極限條件下摔打磨練部隊，才能確保在未來戰場上，將士們真正具有戰鬥力。
該試訓區應用的紅藍對抗仿真推演系統，開展上百萬次仿真推演，制定多種典型應對作戰預案，在艦艇編組作戰研究上取得重大突破。紅藍對抗不為輸贏，訓強紅軍才是最終目的。
另據香港文匯報報導，分析文章稱，國外早在上世紀80年代末就開始發展專業的「電磁假想敵部隊」或「信息對抗假想敵部隊」概念，進入21世紀，美軍率先建立了世界上首支「電磁藍軍」部隊。文章引述輿論分析稱，中國海軍「電磁藍軍」部隊的曝光，說明中方電子戰對抗的水平已經提升到世界領先水平。
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