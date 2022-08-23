美媒：中造艦「下水餃」 同時建5艘052D 未來半年分批下水

大連船舶重工集團一處船廠被拍到5艘處於不同建造階段的052D型飛彈驅逐艦正在施工。（取材自微博)

據美國Naval News網站發布文章稱，一張航拍圖片顯示中國大連造船廠正建造5艘艦體052D型神盾驅逐艦，預計未來半年分批下水。美軍方曾指解放軍 極速擴展，2019年完成10艘驅逐艦建造，到2021年又增加8艘。如今「照片會說話」，解放軍「下水餃」式的造艦獲證明。

一名中國網友 21日發布從高空拍攝的照片，聲稱是本月中旬的大連造船廠新照片，並註明照片中的軍艦為1號至5號。他指出，1號及2號下層甲板已封閉，動力系統安裝完畢，只差上層建築，預計最快10月底下水；「3、5號已全船貫通，4號還沒，這3條明年初下水」。

照片發布後引起熱烈討論，有人表示這反映中國建造軍艦能力驚人，質疑西方國家是否做得到。

觀察者網報導，大連造船廠「曾在兩年前的一天內，同時下水了052D和055型驅逐艦」。

文章寫到，憑藉這樣建造速度，中國海軍確立其「世界最大」規模，據美國國防部 一份報告，中國是在2021年達到這一規模的，中國造船工業在2019年下水「創紀錄的」10艘驅逐艦，2021年則又下水8艘。

文章稱，兩名「中國軍事觀察員」證實，目前有包含13艘052D和12艘052DL在內的25艘052D系列導彈驅逐艦在解放軍海軍服役。該網站還推測，在大連建造的這五艘以及在上海江南長興造船的另外一艘將「很快加入」現役行列。052DL的特徵是拉長的艦體，預計所有新批次052D都將以052DL的版本進行建造。

文章寫道，052D是中國海軍最新一代導彈驅逐艦之一，基於052C型發展而來，可能沿用其相同的艦體，但052D在設計、傳感器和武器匹配方面進行許多改進；這種現代化的艦艇，被認為是與美國「宙斯盾」驅逐艦相當的中國戰艦。

文章稱，中國仍在大連造船廠和江南長興造船廠繼續為解放軍海軍建造052D，該系列首艦昆明號（舷號172）於2014年3月投入使用。

文章認為052D滿載排水量7500噸、長157米、寬17.2米、吃水6.2米、乘員人數280人，作為一種用於遠洋的艦艇採用與052C「幾乎相同」的平台，但裝備更先進的作戰系統，「完美例證」中國軍隊在武器研發中「小步快跑」的這一做法。

文章列舉052D的64單元垂直發射裝置、346A有源相控陣雷達等武器和電子配置。作者引用一份資料，顯示「052D的作戰能力是052C型的1.6倍」，並且寫道「要知道這兩種中國驅逐艦（指052C與052D）的首艦下水間隔僅為9年」。

2003年4月，作為首艘「中華神盾」的052C型170艦在江南造船廠下水

文章中還提到，052DL版本是從052D的第14艘淄博號開始建造的，艦體的加長部分主要在艦艉的機庫和直升機甲板部分，這些修改是為了起降新的直20直升機，加長後版本的排水量增加至了7700噸，長度增加至162米，其他數據則沒有變化。