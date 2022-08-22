中國外交部批美駐中大使 「顛倒黑白、倒打一耙」

美國駐中國大使伯恩斯。（取材環球網）

美國駐中國大使伯恩斯日前在美媒採訪時批評中國是台海不穩定因素，導致中美關係出現危機。引發中國外交部極度不滿，指美方高級官員輪番上陣，歪曲事實，企圖推卸造成台海局勢緊張的責任，把髒水潑到中方頭上。

美國駐華大使伯恩斯19日接受CNN採訪時稱，中國在裴洛西 眾議長訪台問題上過度反應，成為台海不穩定因素，導致中美關係出現危機。他還提到中國外交部副部長謝鋒在裴洛西專機抵台後召見他，雙方進行了激烈交鋒。

對此，中國外交部官網22日上午發出答記者問新聞稿稱，伯恩斯大使的有關表態顛倒黑白，再次暴露了美方的強詞奪理和霸權邏輯。

新聞稿稱，美國國會眾議長裴洛西「竄訪」台灣前，中方在各個層級多次向美方提出嚴正交涉，反覆強調裴洛西「竄台」的嚴重性、危害性，明確指出由此造成的一切後果由美方承擔，勿謂言之不預。

裴洛西抵台後，外交部謝鋒副部長第一時間緊急召見伯恩斯大使，代表中國政府向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。然而，美方不思悔改，反而倒打一耙。

中方強調，明明是美方挑釁在先，把一場本可避免的危機強加給中國人民，卻栽贓中方挑起危機；明明是美方不斷切香腸、越紅線，破壞一中原則 ，破壞台海現狀，卻詆毀中方改變現狀；明明是美方在中國家門口大搞炮艦外交，卻對中方正當合法、專業透明的軍事演訓汙名化妖魔化；明明是美方破壞台海和平穩定，卻將挑釁和升級緊張局勢的髒水潑到中方身上；明明是美方肆意侵犯中方主權和領土完整，踐踏中方底線，卻污蔑中方反應過度、製造危機。美方做法毫無底線！不是中國不負責任，而是裴洛西極不負責任，美國政府極不負責任。