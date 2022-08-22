馬斯克為網信辦撰文「中企不可忽視」 外媒批過度示好

特斯拉執行長馬斯克為中國官方主辦刊物「中國網信」撰文。（取材自微博）

特斯拉 （Tesla）執行長馬斯克 （Elon Musk）日前為中國網信辦旗下雜誌撰文，3000字文章提到「在能源革新事業中，中國企業將是不可忽視的力量」。但這個舉動引來外媒批評，稱其為了商業利益過度示好中國。特斯拉並被曝出要求上海確保其四川供應商電力供應無虞。

美國之音報導，由中央網信辦主管、中國網絡空間研究院主辦的「中國網信」雜誌8月號刊登了馬斯克的文章，標題為「相信科技創造美好未來」。

馬斯克在文章開頭說，「感謝中國網信雜誌的邀約，很高興能與中國朋友分享我對科技與人類願景的一些思考」。他闡述了對清潔能源、人形機器人、腦機接口、太空探索這四大領域的發展願景，並稱「在能源革新事業中，中國企業將是不可忽視的力量」。

但這篇撰文讓馬斯克惹來負面輿論。

中國事務專家、「北京 之春」榮譽主編胡平表示，這個撰文舉動非常不妥，中國網信辦就是反烏托邦小說「1984」裡面的「真理部」，為其撰文就是對這個機構職能的認可。

美國外交政策協會研究員索博利克（Michael Sobolik）在推特上說，「對於一個經常談論言論自由問題的人來說，（馬斯克）與北京的審查者走得太近了」。

德國外交關係理事會（DGAP）技術與全球事務負責人巴克（Tyson Barker）指出，馬斯克是在試圖討好北京當局，因為當局可以把網路安全作為限制特斯拉市場准入的手段，迫使特斯拉在中國加強本地數據管理。

美國時事評論員章家敦認為，馬斯克涉足中國市場從一開始就存在問題，中國對馬斯克的影響力可能進一步深入到包括其經營的私營衛星發射服務SpaceX等美國科技領域。

報導指出，馬斯克從未避諱向中國當局示好。他曾多次在推特上讚揚中國政策，中國政府也給予特斯拉許多優待。

華爾街日報引述消息人士指出，在中國因高溫乾旱引發缺電危機後，特斯拉已要求上海市政府幫助、確保其在四川的供應商有足夠的電力供應。