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南韓半導體業依賴中國 20年來出口暴增13倍

中國新聞組／北京22日電

南韓工商商會21日在一份有關韓中建交30周年的報告中表示，南韓半導體產品對中國的出口，從2000年占總體的3.2%，暴增到去年的39.7%，相當於近13倍之多。

美國之音報導，報告指出，南韓增值產業對中國的依賴日益增長，一旦兩國間的生產技能差距進一步縮小，將增加南韓遭受更嚴厲衝擊的風險。報告說，首爾需要採取行動解決相關的風險。

報告列舉了幾十年來南韓產業對中國出口依賴的變化。報告強調，「商界和政府必須全力進一步獲得技術發展，必須採取措施令我們的出口多樣化，這樣中國將不能將這一依賴武器化」。

報告說，確立於1992年的韓中貿易關係成為南韓經濟增長的一個主要動力。2000年，南韓對華出口為185億美元，占南韓整體出口的10.7%。到了2021年，南韓對華出口增長了九倍，達到了1629億美元，占整體出口的25.3%。

報告指出，2000年，南韓的原木材料工業對華出口依賴最大，占整體對華出口的42.3%。排在第二位的是皮革及鞋製造產品，占38.8%，隨後是石油化工製品，占33.4%。

2021年的數據顯示，精密儀器工業對華出口依賴性最高，占整體對華出口的42.5%，精細化學品占40.9%，半導體占39.7%，玻璃和石油化工產品分別占39.3%和38.9%。

報告也表示，儘管對中國出口的依賴性暴增，但是南韓與中國的貿易逆差也越來越嚴重。南韓很可能在截至今年8月份的連續四個月內對華貿易都是逆差。僅8月頭十天內，南韓的對華貿易逆差就達到8.9億美元。

報告表示，從2000到2021年，南韓的對外出口從1723億增長到6444億美元，增加了近四倍。中國從2003年起超過美國成為南韓的最大出口目的地。

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