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中駐韓大使：限韓令子虛烏有 去年韓片、韓劇重登中國

中國新聞組／北京22日電
中國駐南韓大使邢海明表示，所謂「限韓令」其實是子虛烏有。(取材自微博)
中國駐南韓大使邢海明表示，所謂「限韓令」其實是子虛烏有。(取材自微博)

中國駐南韓大使邢海明日前接受韓媒專訪表示，回應中韓關係、朝鮮半島局勢、涉美問題等提問，指所謂「限韓令」其實是子虛烏有，稱中方高度重視中韓人文交流合作，支持雙方文化產業合作的態度是積極的、真誠的。不過就在幾天前，南韓樂天集團才剛因南韓部署薩德系統波及，完全撤出中國市場。

據微信公號「中國駐韓國大使館」21日消息，邢海明接受JTBC電視台新聞節目「News Room」專訪時，被問到韓方希望中方解除「限韓令」，重開對南韓文化產品的禁令，但一直沒有如願。

邢海明表示，所謂「限韓令」其實是子虛烏有。去年以來，已經有南韓優秀文藝作品，包括十部南韓電影、十部南韓電視劇、四個南韓遊戲重新登陸中國。希望雙方加強溝通交流，增進相互理解，通過進一步加強人文交流合作來推動國民間感情早日恢復。

韓反中 「媒體雞蛋挑骨頭」

被問到薩德事件後南韓「反中」情緒高漲，中國「反韓」情緒也較以往突出。邢海明說，在改善國民感情方面，媒體的作用很重要。有些韓媒熱中報導關於中國的負面消息，或雞蛋裡挑骨頭，從消極角度去分析，使民眾獲得片面、甚至虛假的信息。事實上，中韓之間也有許多積極的、暖人的故事。

邢海明也表示，這兩年受疫情影響，雙方交流大幅減少，我們都對此感到遺憾。相信並期待著隨著疫情好轉，中韓交流合作盡快恢復正常，並取得更大發展。

談Chip4 諷美搞「小圈子」

此外，邢海明也提到「晶片四方聯盟」（Chip4）問題。邢海明指出，美國雖掌握了半導體尖端技術，但中國也是全球半導體生產大國和重要市場，把中國排除在外搞Chip4，其出發點就是錯誤的。無論是半導體，還是貿易投資、尖端技術等領域，都應基於市場自發規律和企業自主選擇，構建有利於全球繁榮發展的產業鏈、供應鏈，而不是搞排他性「小圈子」。

邢海明稱，中韓在長期合作過程中已經形成深度融合的產業關係，也都是全球半導體產供鏈的重要環節，歡迎南韓企業繼續擴大對華投資，樂見韓企在華經營取得成功。

南韓 疫情 投資

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