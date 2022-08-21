中駐美使館遇示威 傳黑衣人罵街、公使比中指

中國駐美大使館傳出民眾抗議事件，圖為大使秦剛。(中新社)

中國駐美大使館 前日前出現抗議民眾遭人隔街辱罵，使館稱遭到「反華不法分子」滋擾，多次向美方提出嚴正交涉，但有關行為並未被制止，「反而愈加猖狂」。

綜合媒體報導，日前有立場反共的中國旅美僑民在華盛頓中國駐美大使館前聚集，抗議中國國內部分地方官員侵奪人民財產，同時控訴他們在海外訴求時，曾遭使館派員威脅，因此要求中國駐美大使秦剛 出面解釋。

在抗議過程中，有10餘名清一色短髮、大多身著黑色上衣且操中文，看似具有軍警情報背景的中壯年男子，隔街辱罵抗議群眾，雙方一度相互衝撞被現場的美國警察 隔開。一名男子隨後被警方逮捕，帶離現場。

抗議過程中，傳有一名中年婦女駕車經過對著抗議民眾大罵髒話並比中指，網友比對是中駐美公使徐學淵。

面對質疑，駐美使館回應說，長期以來，在「某些反華勢力唆使組織下」，一些不法分子高頻次、高噪音攻擊中國和中國共產黨，辱罵威脅中國使館人員，散布虛假信息，甚至採取暴力行為，嚴重損害中國國家形象和尊嚴，嚴重干擾使館正常工作生活秩序，嚴重威脅使館及人員安全。

館方表示，已多次向美方提出嚴正交涉，但「反華不法分子」反而「愈加猖狂」。中國要求美國確實履行「維也納外交關係公約」，採取「有效措施」保護中國駐美使館及人員尊嚴與安全。