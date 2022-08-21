我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

新冠疫苗、治療將不再免費 價格擬由保險業者決定

中駐美使館遇示威 傳黑衣人罵街、公使比中指

中國新聞組／北京21日電
中國駐美大使館傳出民眾抗議事件，圖為大使秦剛。(中新社)
中國駐美大使館傳出民眾抗議事件，圖為大使秦剛。(中新社)

中國駐美大使館前日前出現抗議民眾遭人隔街辱罵，使館稱遭到「反華不法分子」滋擾，多次向美方提出嚴正交涉，但有關行為並未被制止，「反而愈加猖狂」。

綜合媒體報導，日前有立場反共的中國旅美僑民在華盛頓中國駐美大使館前聚集，抗議中國國內部分地方官員侵奪人民財產，同時控訴他們在海外訴求時，曾遭使館派員威脅，因此要求中國駐美大使秦剛出面解釋。

在抗議過程中，有10餘名清一色短髮、大多身著黑色上衣且操中文，看似具有軍警情報背景的中壯年男子，隔街辱罵抗議群眾，雙方一度相互衝撞被現場的美國警察隔開。一名男子隨後被警方逮捕，帶離現場。

抗議過程中，傳有一名中年婦女駕車經過對著抗議民眾大罵髒話並比中指，網友比對是中駐美公使徐學淵。

面對質疑，駐美使館回應說，長期以來，在「某些反華勢力唆使組織下」，一些不法分子高頻次、高噪音攻擊中國和中國共產黨，辱罵威脅中國使館人員，散布虛假信息，甚至採取暴力行為，嚴重損害中國國家形象和尊嚴，嚴重干擾使館正常工作生活秩序，嚴重威脅使館及人員安全。

館方表示，已多次向美方提出嚴正交涉，但「反華不法分子」反而「愈加猖狂」。中國要求美國確實履行「維也納外交關係公約」，採取「有效措施」保護中國駐美使館及人員尊嚴與安全。

大使館 警察 秦剛

上一則

安大戰國竹簡 揭密最早「論語」文本

下一則

肖建華在加龐大房產 被疑洗錢 調查指資金來自中國

延伸閱讀

中美交鋒 互斥「改變台海現狀」

中美交鋒 互斥「改變台海現狀」
國台辦：柬埔寨台胞可向中國使館求助

國台辦：柬埔寨台胞可向中國使館求助
美中關係走下坡 秦剛：裴洛西訪台 傷害中國尊嚴

美中關係走下坡 秦剛：裴洛西訪台 傷害中國尊嚴
抗議美議員接力訪台 秦剛：美國先挑釁中國

抗議美議員接力訪台 秦剛：美國先挑釁中國

熱門新聞

已入柬埔寨籍，持柬埔寨護照的佘智江。因涉及賭博等犯罪行為，被中國通緝逮捕。（取材自網易）

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

2022-08-14 22:10
上海市徐匯區宜家家居（IKEA）購物民眾試圖逃跑，在門口與多名警衛僵持推擠。(擷自微博)

上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

2022-08-14 13:21
共軍東部戰區發布，東部戰區火箭軍演練「公路發射」。觀察者網

再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​

2022-08-14 14:12
「林肯」號航空母艦打擊群4月間在日本海航行。（美聯社）

美首位女性航母艦長：中美軍機在南海數次「互動」

2022-08-13 21:35
中國國台辦發言人馬曉光。（取材自國台辦官網）

中制裁蕭美琴、柯建銘等7人 禁本人及家屬入境中港澳

2022-08-15 22:14
中國知名「反美鬥士」網紅司馬南所有的社群帳號因「違反相關法律法規」遭禁言。(圖截取自新浪微博)

中「反美鬥士」網紅陷在美買房爭議 遭全網禁言

2022-08-20 12:28

超人氣

更多 >
舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照

舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照
白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議

白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議
美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」

美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」
惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指

惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指
雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰

雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰