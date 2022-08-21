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搶救爛尾樓 多部會「保交樓」專案貸款拆彈

記者林則宏／綜合報導
鄭州670名碩博士業主被套牢的「爛尾樓」。（取材自時代財經）
鄭州670名碩博士業主被套牢的「爛尾樓」。（取材自時代財經）

6月底起，中國多地接連爆發因預售屋淪為「爛尾樓」，導致購屋民眾集體拒繳房貸。對此，新華社報導，住房和城鄉建設部、財政部、中國人民銀行等有關部門決定，將通過政策性銀行專項借款方式，支持已售逾期難交付住宅項目建設交付，以維護社會穩定大局。

爛尾樓引發的停貸潮從7月開始延燒，許多購屋民眾「抱團停貸」，要求地產商全面復工，否則將停止償還貸款銀行的本息。自由亞洲電台報導，近期停貸樓盤累計至少涉及115城市、達327處建案。

不少民眾傾盡畢生積蓄購屋，因此爛尾樓引發的不僅是經濟問題，若持續蔓延可能導致北京當局最擔心的社會不穩定。為此，中共中央政治局會議明確提出「保交樓、穩民生」，因城施策用足用好政策工具箱。

上海第一財經報導，自7月以來，已有包括：浙江寧波、安徽合肥、陜西咸陽、河北石家莊等地，邀集金融機構與建商開會協商解決之道。如今，中央部會也出手拆解當前房市危機。

新華社報導，部分房地產企業長期依賴高負債、高槓桿、高周轉的發展模式，在疫情衝擊和市場下行壓力加大的情況下，銷售回款不暢、新增融資受阻，資金鏈出現問題，導致部分已售商品住宅項目因資金周轉困難而停工或逾期交付，損害購房人的合法權益，影響社會穩定。

此次專項借款精準聚焦「保交樓、穩民生」，嚴格限定用於已售、逾期、難交付的住宅項目建設交付，實行封閉運行、專款專用。同時，對逾期難交付背後存在的違法違規問題，將嚴肅查處，對項目原有預售資金被挪用的，追究有關機構和人員責任。

另外，據國家統計局調查7月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，和歷年同期數據梳理，拉薩以外26個省會城市，有22個省會的二手房價格低於1年前，有13個省會城市低於2年前，更有10個省會城市低於3年前同期水平，其中，廣西南寧的房價比3年前下跌11.2%。

數據顯示，比起去年7月，26個省會城市中，僅4個省會城市中古屋房價上漲，分別為成都、南京、廣州、杭州，其中成都上漲6.7%最高。

相比2019年7月，3年來房價漲幅居前的省會城市分別為：成都、廣州、合肥、杭州、瀋陽等。但有10個省會城市房價低於3年前，其中，南寧、太原、哈爾濱、鄭州、貴陽跌幅居前。

中國爛尾樓業主集體停貸風暴越演越烈，圖為山西太原古寨村近百棟別墅建築淪為「爛尾」...
中國爛尾樓業主集體停貸風暴越演越烈，圖為山西太原古寨村近百棟別墅建築淪為「爛尾」樓群，荒草叢生宛如「鬼城」。（中新社）
近期救樓市措施。(資料來源：文匯報)
近期救樓市措施。(資料來源：文匯報)

房價 爛尾樓 北京

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