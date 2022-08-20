中美交鋒 互斥「改變台海現狀」

中美為了台海關係數度交鋒，圖為中國外交部發言人汪文斌。（美聯社資料照片）

台海形勢因裴洛西 訪台緊張，美國官員指是中國改變了現狀，中國大陸外交部反駁稱，「是美方違背一中承諾、美國領導人支持台獨」。中美大使也加入戰局，秦剛 稱美國行政部門沒有為勸阻裴洛西訪台盡力，伯恩斯則呼籲中國自證並非台海議題中的「不穩定因素」。

中國外交部發言人汪文斌19日回應美國國務院東亞和太平洋事務助卿康達指控中國改變現狀等問題時表示，裴洛西訪台的事實經緯清楚，「是美方違背對一個中國的承諾，損害中國主權和領土完整，而不是中方違背承諾，損害美國的主權和領土完整；是美國領導人跑到台灣支持台獨分裂活動，而不是中方跑到美國支持阿拉斯加獨立」。

秦剛近日接受半島電視台專訪時表示，「我們觀察了裴洛西訪台的言論，這不是非官方訪問」，「我們對已經發生的事態強烈不滿，認為美國行政部門沒有為勸阻她盡力」。

美國駐北京 大使伯恩斯（Nicholas Burns）19日接受CNN專訪，呼籲中國自證並非台海議題中的「不穩定因素」，並承諾會採取和平的行動。

這是伯恩斯在裴洛西訪問台灣後，首度公開露面。裴洛西的專機2日晚間降落台灣前夕，伯恩斯被中方緊急召見，中國大陸外交部副部長謝鋒當面提出抗議。

「我們有著非常積極，可以說是激烈辯論的會晤。」伯恩斯說，他捍衛裴洛西有權訪問台灣，也捍衛台海近60年來的和平穩定，同時他要求謝鋒保證中方會以「促進和平與穩定」的方式行事。

伯恩斯說，北京設計好應對之策，包含發射飛越台灣上空的飛彈、恫嚇並脅迫台灣當局，也在全球展開一場「指責美國破壞台海和平」的宣傳活動。

伯恩斯表示，美國相當清楚地維持既有政策，問題是有政府以激烈和暴力的方式來擾亂和平，這已吸引全世界關注。

「我們不認為美中關係有必要為了議長這趟和平的對台訪問而發生危機，這是北京政府製造的危機，這是反應過度。」伯恩斯在美國大使館接受CNN訪問這樣說。

伯恩斯說，「現在是北京要讓全球相信，他們未來會和平行事。」國際社會如今高度擔憂，認為中國大陸是台海議題的不穩定因素，這不符合任何人的利益。

復旦大學教授沈丁立以兩個原因為主，論證中美關係仍是「有驚無險」，他認為裴洛西訪台並未觸動到中國的「反分裂國家法」，裴洛西訪台「表面上似乎引爆巨震，但實質卻是波瀾不驚」。