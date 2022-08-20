阻中企買美農田、農企 美擬立法禁投資

中國阜豐集團去年11月宣布在美國北達科他州 的大福克斯市建造一座玉米加工廠，為此購入370英畝（約合14973畝）的農田。但在今年「促進農業保障和安全法案」將中、俄等國列入禁止投資 或收購美國農田或農企對象後，原本受到當地民眾歡迎的玉米廠瞬間因為反華情緒陷入政治漩渦。

觀察者網引述「南華早報」報導，「促進農業保障和安全法案」（PASS）近日被提交美國參議院審議。該法案提出，將農業部 門納入1950年的「國防生產法」（DPA），以允許美國政府審查農業交易，並授權美國總統強制私人企業保障國家安全。

法案還建議讓農業部長加入美國外國投資委員會（CFIUS），參與評估外國資本兼併或收購美國企業的國家安全風險。

提案人、南達科他州聯邦參議員邁克·羅茲（Mike Rounds）以阜豐集團的項目做說明，稱自己對阜豐集團收購370英畝農田建廠一事感到震驚，因為該項目距離當地的美國空軍基地只有19公里，他認為這將令「中國得以密切監視一個非常重要的軍事設施」。

據紐約時報此前的報導，阜豐集團的玉米加工廠項目去年被宣布時，大福克斯市的官員還慶祝了一番，他們稱該廠將為這座城市帶來多達1000個建築崗位和200多個永久崗位。北達科他州州長伯古姆（Doug Burgum）更稱，這對整個北達科他州來說都是一次巨大的機遇。

報導指出，美國農業部數據顯示，截至2020年，中國投資者持有的美國農業用地為352140英畝，只占外國持有總量（3580萬英畝）的不到1%，而持有量最大的加拿大和荷蘭，其占比分別為29%和14%。

加州大學歐文分校專研美中貿易的法律教授李笈認為，短期內，新法案只是在助長業已激烈的反華言論，是中期選舉前這一競選季的特點，「政客們會因為站出來反對中國而獲得聲譽，這主要是說給選民聽的」。