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王毅宣布免非洲17國債務 中網友怒：有經卡奴、房奴同意嗎

中國新聞組／北京20日電
中國外長王毅18日宣布將繼續為非洲三地區國家提供無償軍援等諸多優惠措施。（取材自外交部官網）
中國外長王毅18日宣布將繼續為非洲三地區國家提供無償軍援等諸多優惠措施。（取材自外交部官網）

中國外長王毅近日主持跟非洲國家的會議，期間強調中方將會繼續為非洲薩赫勒、非洲之角、幾內亞灣等地區國家提供無償軍援，表示支持非盟加入G20集團、且將免除23筆貸款，對此，有網民強烈不滿，認為王毅是「賣國賊」，並質問「你經過國內房奴們、卡奴同意了嗎？」

據外交部官網消息，王毅18日晚間主持「中非合作論壇第八屆部長級會議成果落實協調人會議」，他在致詞時提到雙方在各領域的合作成果，如中方向非洲金融機構提供100億美元授信額度已落實超過30億美元、向非洲提供100億美元貿易融資額度已安排超過20億美元、中國企業對非投資21.7億美元，「我們已準備好通過國際貨幣基金組織（IMF）的兩個信託管道向非洲轉借100億美元特別提款權，並推動IMF將中方資金定向用於非洲方向」。

區域安全上，王毅歷數中國拋出的「非洲之角和平發展構想」，以及任命非洲之角事務特使，支持地區國家舉辦非洲之角和平會議，此外還有第二屆中非和平安全論壇、幾內亞灣安全形勢研討會成功舉辦，他也表示，中方繼續向薩赫勒、非洲之角、幾內亞灣等地區國家提供「無償軍援」，向中非、納米比亞等國援助警用物資，支持地區國家增強自主維穩促和能力。

對這項措施，中國網民對於「優待外國人卻苛待本國人」表達強烈不滿。自由亞洲電台報導，有網民直斥：「賣國賊！你經過國內房奴們同意了嗎？你經過國內卡奴同意了嗎？」、「接著加速接著舞，長江黃河不會倒流」。也有網民嘲諷說：「我們家的房貸，麻煩幫忙免一下」，「這個夏天我已經很努力的讓自己曬黑了」。

據中國人民銀行調查統計司2月的一份調查結果顯示，中國有負債的家庭占比為56.5%，平均每戶家庭負債51.2萬元人民幣。

中國外長王毅中非合作論壇談打造「金字招牌」建構命運共同體。（取材自外交部官網）
中國外長王毅中非合作論壇談打造「金字招牌」建構命運共同體。（取材自外交部官網）

王毅 幾內亞 貸款

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