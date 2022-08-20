中經濟大幅成長 亞開行考慮讓中從貸款計畫「畢業」

亞洲開發銀行總裁淺川雅嗣近日接受訪問時說，亞開行(又稱亞銀)明年就會考慮，是否不再對中國提供新貸款 ，因為中國可能已不符合借貸資格。這將是該行首次討論中國從亞開行貸款計畫中「畢業」的問題。中學者指出，中國經濟不平衡問題仍然存在，未來合作需進一步溝通斡旋。

中國經濟近年來已有大幅成長，現為世界第二大經濟體，國民所得已提高。中國並對其他亞洲國家提供財務援助，因此某些觀察家指出，中國已不再需要他國的經濟協助。

亞開行計畫2021-2025年間提供中國高達75億美元融資，已較2016-2020年間的90億美元為少。明年亞開行將考慮，2025年後不再提供中國更多貸款。

亞開行提供貸款的國家必須符合一些標準，包括人均國民所得毛額（GNI）為7455美元或更低、在國際市場難以取得資本以及經濟開發指數低於一定水準。

中國人均國民所得毛額已超過7455美元，而且在國際市場籌措資金並無困難。亞開行如今將評估，中國是否符合其他開發標準。

淺川雅嗣接受「日經亞洲」（Nikkei Asia）訪問時指出，上海等大城市和農村地區的社會安全水準差異大，必須對此進行徹底討論。

截至去年，中國在亞開行的貸款餘額約為196億美元，為僅次於印度 的亞銀第2大借款國，占亞銀放款餘額14%。2021年中國又接獲18億美元新貸款，成為僅次於印度、巴基斯坦和其他國家的亞銀第5大放款對象國。

環球時報報導，北京 師範大學教授、一帶一路研究院研究員萬喆指出，隨著中國經濟實力的不斷進步，亞開行等相應組織近年來已開始討論相關議題。但相關項目的合作仍在進行。對於中國而言，經濟總量在不斷增加，但不平衡、不充分的問題仍然存在。未來中國與亞開行等機構的合作，既需要進一步溝通和斡旋，也存在多方面的新機會。