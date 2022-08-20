我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮：若普亭會出席G20峰會 澤倫斯基也應該到場

通膨飆…養一個孩子到17歲要花31萬 平均每年1.8萬

中經濟大幅成長 亞開行考慮讓中從貸款計畫「畢業」

中國新聞組／北京20日電

亞洲開發銀行總裁淺川雅嗣近日接受訪問時說，亞開行(又稱亞銀)明年就會考慮，是否不再對中國提供新貸款，因為中國可能已不符合借貸資格。這將是該行首次討論中國從亞開行貸款計畫中「畢業」的問題。中學者指出，中國經濟不平衡問題仍然存在，未來合作需進一步溝通斡旋。

中國經濟近年來已有大幅成長，現為世界第二大經濟體，國民所得已提高。中國並對其他亞洲國家提供財務援助，因此某些觀察家指出，中國已不再需要他國的經濟協助。

亞開行計畫2021-2025年間提供中國高達75億美元融資，已較2016-2020年間的90億美元為少。明年亞開行將考慮，2025年後不再提供中國更多貸款。

亞開行提供貸款的國家必須符合一些標準，包括人均國民所得毛額（GNI）為7455美元或更低、在國際市場難以取得資本以及經濟開發指數低於一定水準。

中國人均國民所得毛額已超過7455美元，而且在國際市場籌措資金並無困難。亞開行如今將評估，中國是否符合其他開發標準。

淺川雅嗣接受「日經亞洲」（Nikkei Asia）訪問時指出，上海等大城市和農村地區的社會安全水準差異大，必須對此進行徹底討論。

截至去年，中國在亞開行的貸款餘額約為196億美元，為僅次於印度的亞銀第2大借款國，占亞銀放款餘額14%。2021年中國又接獲18億美元新貸款，成為僅次於印度、巴基斯坦和其他國家的亞銀第5大放款對象國。

環球時報報導，北京師範大學教授、一帶一路研究院研究員萬喆指出，隨著中國經濟實力的不斷進步，亞開行等相應組織近年來已開始討論相關議題。但相關項目的合作仍在進行。對於中國而言，經濟總量在不斷增加，但不平衡、不充分的問題仍然存在。未來中國與亞開行等機構的合作，既需要進一步溝通和斡旋，也存在多方面的新機會。

貸款 印度 北京

上一則

高鐵上鬧騰 熊孩一包紙巾收服 「去擦車廂，累睡就安靜」

下一則

古洞北粉嶺北地積放寬 37幅地額外增萬伙

延伸閱讀

印度「冒牌警局」行騙達8個月 最後因冒牌貨配槍遭識破

印度「冒牌警局」行騙達8個月 最後因冒牌貨配槍遭識破
印度疑現手足口病變種「番茄流感」 幼兒冒大紅疹

印度疑現手足口病變種「番茄流感」 幼兒冒大紅疹
亞洲百萬富豪占比 2030年超越美中 新加坡最高

亞洲百萬富豪占比 2030年超越美中 新加坡最高
養父母裝好心收留9年 印度女見「尋人啟事」驚覺被拐

養父母裝好心收留9年 印度女見「尋人啟事」驚覺被拐

熱門新聞

已入柬埔寨籍，持柬埔寨護照的佘智江。因涉及賭博等犯罪行為，被中國通緝逮捕。（取材自網易）

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

2022-08-14 22:10
上海市徐匯區宜家家居（IKEA）購物民眾試圖逃跑，在門口與多名警衛僵持推擠。(擷自微博)

上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

2022-08-14 13:21
中國人民解放軍東部戰區轄下海軍驅逐艦8日在台灣周邊海域參加軍演。（路透）

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

2022-08-12 18:20
共軍東部戰區發布，東部戰區火箭軍演練「公路發射」。觀察者網

再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​

2022-08-14 14:12
「林肯」號航空母艦打擊群4月間在日本海航行。（美聯社）

美首位女性航母艦長：中美軍機在南海數次「互動」

2022-08-13 21:35
中國國台辦發言人馬曉光。（取材自國台辦官網）

中制裁蕭美琴、柯建銘等7人 禁本人及家屬入境中港澳

2022-08-15 22:14

超人氣

更多 >
專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級

專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級
洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄

洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄
領了社安金 是否還有資格拿糧食券？

領了社安金 是否還有資格拿糧食券？
余天寸步不離女兒病房 痛心同意不再急救余苑綺

余天寸步不離女兒病房 痛心同意不再急救余苑綺
華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了

華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了