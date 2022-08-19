觀察者網引述彭博：中經濟沒外傳走下坡 指重點領域仍強勁

圖為美商賽力斯汽車有限公司重慶兩江智慧工廠作業現場。（新華社）

美國財經媒體發表評論文章，提醒投資 者切勿聽信中國經濟「走下坡路」等悲觀預測，「它只是看起來不像以往，或者至少不像大家所習慣的那樣。」文章提醒，應該用一種新的視角來正確評估當前的中國經濟狀況；其實中國在一些重點領域表現依舊強勁。

觀察者網引述彭博社評論文章指出，光看一些表面經濟數據並不能說明問題，事實上，中國在一些重點領域表現依舊強勁，比如新能源汽車 和太陽能電池等綠色智能產品發展迅猛，今年上半年外國對於中國高科技製造業的直接投資也在增長。

文章指出，中國不僅制定了相關計畫，同時對工業經濟結構進行自我升級，還在優先行業持續加大投資和支出力度。很顯然，中國仍然堅定地走在優先發展高科技產業道路之上，外界所假設的「中國整體經濟在走下坡路」的論調沒有任何意義。

評論文章一開頭，採取「先抑後揚」的手法，首先是「唱衰」，將中國本周公布的經濟數據形容為是「一幅黯淡的圖景」。文章稱，7月份，中國全國規模以上工業增加值同比增長3.8%，低於預期；固定資產投資增速也低於預期；作為經濟復甦的信號之一，信貸狀況也比較疲軟。

不過，彭博社指出，中國在一些重點領域表現良好。數據顯示，分產品看，新能源汽車、太陽能電池等綠色智能產品產量同比分別增長112.7%、33.9%。

彭博社注意到，7月份，中國新能源汽車的電池裝機量增長了114%，新能源汽車產量和銷量的增長均超過100%。總體供應商的交貨時間目前遠高於2020年1月以來的平均水平，但對於包括高端設備製造業在內的新興行業而言，新能源汽車和其他行業在過去幾個月大幅增長。

此外，今年前六個月，對中國高科技製造業的外國直接投資增長了31.1%，其中南韓投資增長37.2%，美國投資增長26.1%。

文章認為，假設中國整體經濟都在走下坡路是沒有意義的。事實是，中國在發展高科技產業的優先事項，與最近的五年行動計畫相比，並沒有太大改變。本周，中國科技部和財政部制定了2022年至2023年的相關計畫，包括財政支持和稅收激勵措施，目的就是為了提高企業的技術能力和創新能力。

此外，彭博社17日發表的一篇報導指出，儘管歐盟 和它最大的貿易夥伴中國之間的政治關係緊張，但中歐間經濟合作仍然密切。2022年上半年，歐盟對中國的投資同比增長15%，寶馬、奧迪、空客等歐洲企業繼續在中國擴大業務，而所謂「大規模的外資逃離」並不存在。

報導稱，根據美國經濟研究公司榮鼎集團的數據顯示，歐盟27國今年上半年對中國的投資相比於一年前增長了15%，這部分得益於德企寶馬集團於今年2月收購中國合資企業華晨寶馬的25%的股權。