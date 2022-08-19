美通過晶片法案 中商務部將採反制措施

中國商務部發言人束玨婷18日表示，中國反對美國通過新的晶片法案，將在必要時採取有力措施維護自身合法權益。（取材自新華網）

中國商務部發言人束玨婷18日表示，中國反對美國通過新的晶片 法案，將在必要時採取有力措施維護自身合法權益。商務部並表示，美方晶片法案對美國本土晶片產業提供巨額補貼和稅收優惠，是典型的差異化產業扶持政策。

束玨婷在例行記者會上表示，美國法案中的一些條款限制了相關企業在中國的正常經濟、貿易和投資活動，具有明顯的歧視性，嚴重違背了市場規律和國際經貿規則，將對全球半導體供應鏈造成扭曲，對國際貿易造成擾亂。中方對此堅決反對。

束玨婷並指，美方法案的實施應符合世貿組織相關規則，符合公開、透明、非歧視的原則，有利於維護全球產業鏈供應鏈安全穩定，避免碎片化。中方將繼續關注法案的實施情況，必要時採取有力措施維護自身合法權益。

另外，在美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，中國宣布8項反制美方措施，包括暫停中美氣候變遷 對話。美國總統拜登簽署「降低通膨法案」對抗氣候變遷一事，再使中美外交官於社群舌戰。

而美軍將在未來數周通過台灣海峽執行「航行自由」行動，遭北京 警告「犯我中華者，必將受到懲處」。對此，美國國務院亞太助理國務卿克裡滕布林克17日稱，華府預料到北京會持續對台施壓，中方言行已破壞和平，美軍仍會照計畫通過台灣海峽。