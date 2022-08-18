韓國外長：排除中國就難談及「印太地區」的未來

韓國外長朴振表示，中國是韓國重要的經濟夥伴，排除與韓國緊密合作的中國，就難以談及「印太地區」的未來。（韓聯社報導截圖）

美國希望南韓 加人「chip 4」（半導體四方聯盟）以對抗中國。韓國外交部長官朴振17日在一場活動中表示，中國是韓國重要的經濟夥伴，排除與韓國緊密合作的中國，就難以談及「印太地區」的未來。

觀察者網引述韓聯社的報導稱，朴振17日在韓國國際政治學會舉辦的「探索全球中樞國家外交之路」學術會議上致詞時稱，在經濟安全時代，中國對韓國來說十分重要，他並做出上述「排除中國何談印太未來」的表態。

朴振解釋，中韓兩國的政治制度不同，國家利益並不總是一致，需要在求同存異的基礎上謀求和諧合作，進行坦率、務實的戰略溝通。

報導稱，在中韓建交30周年紀念日（8月24日）來臨之際，朴振表達對中韓關係的期許，「將放眼未來30年，共建彼此尊重、追求共同利益的嶄新中韓關係」。

公開資料顯示，中韓建交30年來，中韓雙邊貿易額增長50多倍，中國已連續18年位居韓國第一大貿易夥伴國。去年中韓貿易額突破3600億美元大關，接近韓美、韓日、韓歐貿易額總和，雙方相互投資 達千億美元規模，創歷史新高。韓國有望於今年超過日本成為中國第二大貿易夥伴。

中韓外交部門最近互動頻繁，7月7日，中國國務委員兼外長王毅 在巴厘島出席二十國集團外長會期間會見韓國外長朴振，雙方一致認為加強交往和深入溝通十分重要。8月9日，王毅在山東青島迎接朴振，兩人舉行長達四個多小時的深入會談。

雙力同意年內舉行兩國外交部門高級別戰略對話和外交安全「2+2」對話，探討打造1.5軌溝通機制和官產學交流平台。雙方同意加快中韓自貿協定第二階段談判，爭取儘快達成一致，同意就維護產供鏈穩定事宜開展對話等內容。