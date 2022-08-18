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外媒：中在台海軍演 美關稅減免恐延至G20或APEC會晤後

中國新聞組／北京18日電
拜登政府原本打算取消部分對中國進口關稅的計畫，可能會推遲至11月的G20峰會或APEC領導人會晤之後。（Getty Images）
拜登政府原本打算取消部分對中國進口關稅的計畫，可能會推遲至11月的G20峰會或APEC領導人會晤之後。（Getty Images）

解放軍在台海一系列軍演導致美中關係惡化，拜登政府原本打算取消部分對中國進口關稅的計畫，可能會推遲至11月的G20峰會或APEC領導人會晤之後。有學者表示，要等美中關係有所緩和後，美國才會大規模減免中國商品關稅。

美國之音報導，拜登政府幾個月來一直在是否取消部分中國進口商品加徵的關稅問題上猶豫不決。包括彭博社和華爾街日報在內的多家美國媒體此前曾廣泛報導說，拜登政府預計很快宣布取消對中國商品的部分關稅，以緩解美國經濟面臨的高通膨。

但隨著美中在台灣問題上的矛盾越來越激化，部分取消中國進口商品關稅正變得越來越遙遠。

路透上星期援引消息人士的話報導說，北京對台灣的行為導致拜登政府正調整對華關稅問題上的想法。一名熟悉有關進展的消息人士對路透表示，台灣已經改變了一切。

「就我看來，一切都沒有改變，」戰略與國際研究中心(CSIS) 國際商務研究主任威廉·芮恩施(William Reinsch) 表示，「我沒有任何新的信息，我對未來要發生事情的預期也沒有改變。」

彼得森國際經濟研究所高級研究員加里·哈夫鮑爾(Gary C. Hufbauer) 表示，鑑於台海局勢已經加劇了美中之間的緊張關係，從現在到11月份G20峰會或APEC峰會召開前，美國不大可能在中國商品關稅問題上採取任何措施。

哈夫鮑爾說：「我的推測是，美國對中國的關稅不會有任何改變，直到國會期中選舉後，以及習近平主席與拜登總統會面後。」

曾在2001年至2016年擔任美中經濟與安全評估委員會成員的芮恩施說，在11月國會中期選舉到來前，政治上的盤算可能是拜登總統的主要考慮因素。

路透援引兩位消息人士的話報導，當美國官員考慮取消一些關稅時，他們尋求北京方面的對等措施，但遭到了回絕。

關稅 拜登 G20峰會

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