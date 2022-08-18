李克強深圳考察 瞻仰鄧小平銅像、敬獻花籃

中國國務院總理李克強16日至17日在廣東深圳考察。（取材自央視）

中國國務院 總理李克強 16日至17日在廣東深圳考察，強調要以習近平 新時代中國特色社會主義思想為指導。考察期間，李克強也專程到蓮花山公園瞻仰鄧小平銅像，並敬獻花籃。

央視網報導，李克強充分肯定廣東經濟社會發展取得的成就，希望在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，銳意進取，推動發展不斷邁上新台階。

李克強說，廣東及深圳是改革開放的前沿，依靠改革開放發生了翻天覆地變化，廣東是第一經濟大省，深圳已發展成國際化大都市，要繼續發揮改革開放引領作用和經濟挑大粱作用，為全國發展作更大貢獻。

在考察鹽田港時，李克強說，鹽田港是華南地區的重要港口，面向發達國家的進出口占比高，要繼續保持港口集疏運通暢、高效運轉，穩定產業鏈供應鏈。這個地方過去是鹽田，現在變成了銀田，要打造更高水平國際集裝箱幹線港，努力成為金田。

李克強聽取深圳市「雙創」情況匯報。他來到領創天下創業園考察，創客反映需要初創資金支持。李克強說，要支持風投等創投基金更好發展，在初創企業發展關鍵階段扶一把。

他說，創業創新既要敢為天下先、創成天下先，又要記得天外有天，敢闖敢試、不驕不躁，一步一步踏實往前走。要打造更多「雙創」平台，助力更多人實現創業創新夢想。