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反制美印軍演 中在新疆測試新防空飛彈「紅旗17A」

中國新聞組／北京18日電
解放軍新疆軍區在海拔4500米的高原演訓場，試射了紅旗17A新型地空飛彈。（央視截圖）
解放軍新疆軍區在海拔4500米的高原演訓場，試射了紅旗17A新型地空飛彈。（央視截圖）

據報導，在美印聯合舉行軍演之前，解放軍近日在新疆舉行演習，測試了新型防空飛彈；另有消息人士認為，即將舉行的美印軍演與當前台海局勢無關。另德媒報導，中國拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭一事，在愛沙尼亞決定退出「17+1」合作機制過程中發揮了關鍵作用。

據南華早報在報導中表示，解放軍在新疆演習，在4500公尺的高原上測試新型地對空飛彈；有軍事專家說，從電視播放的視頻看，這是紅旗17A防空飛彈。據指出，這種飛彈移動性強，準確度高。

報導引述解放軍退休上校岳剛說，紅旗17A是新型短程防空飛彈，可以攔截戰機、空對地飛彈及巡弋飛彈等，去年5月才在新疆軍區服役。他指出，這次演練顯示出北京方面十分關注即將舉行的美印軍演，並藉此對美印軍演發出阻嚇訊號。

中央社引述消息人士說法，儘管美印與中國之間各有各的問題，比如印度與中國有邊界爭端，但由於美印都是「四方安全對話」（QUAD）成員，雙方共同舉行軍演，難免會被視為針對中國，但這次軍演並非因應近期台海局勢而來。

另德國之聲報導，繼立陶宛去年退出由中國主導的「17+1」合作機制後，拉脫維亞與愛沙尼亞上周也宣布退出。

拉脫維亞里加史特拉丁希大學中國研究中心主任賽倫可娃表示，愛沙尼亞與拉脫維亞的選擇，剛好與幾十年來台海情勢最緊張的時刻重疊，她認為這兩個國家希望透過退出合作機制之舉，來表達它們不支持中國升高台海緊張程度的作法。

解放軍 新疆 北京

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