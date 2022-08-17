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李克強深圳召集6大省開會 促勇挑大梁穩經濟

記者羅印冲／綜合報導
網上流傳總理李克強（前）現身廣東視察企業影片。(取材自推特)
網上流傳總理李克強（前）現身廣東視察企業影片。(取材自推特)

中國總理李克強16日在深圳召集6省主要官員召開「經濟大省政府主要負責人座談會」。他表示，經濟大省要勇挑大梁穩經濟，穩定本地和外來務工人員就業；各省則要「堅持政府過緊日子」。李克強說，6月中國經濟趨穩回升，7月延續恢復發展態勢，但仍有小幅波動，強調「勢要起而不可落」。

來源：YouTube

央視昨晚播出李克強主持這場座談會內容，證實網上流傳他前往深圳視察，也間接證實中央高層前往北戴河的年度休假應已結束。中國統計局前一天才公布7月經濟數據，顯示經濟復甦不如預期，李克強談經濟情況受關注。

據報導，這場會議共有廣東、江蘇、浙江、山東、河南、四川等六省主要官員出席。其中，廣東省委書記李希及廣東省長王偉中在現場發言，其餘五省則由省長以視訊發言。

李克強表示，各地各部門落實中央、國務院部署，有力應對第二季「超預期衝擊」，6月經濟趨穩回升。而7月延續恢復發展態勢，但仍有小幅波動，「勢要起而不可落」。

李克強說，要發揮中央和地方兩個積極性，堅持發展是解決中國一切問題的基礎和關鍵，深入實施穩經濟一籃子政策，合理加大宏觀政策力度，推進改革開放，穩就業穩物價，保持經濟運行在合理區間，保障基本民生。

他提到，六個經濟大省經濟總量、市場主體數量、吸納就業都占全中國四成以上。「經濟大省要勇挑大梁」，挖掘自身政策潛力保市場主體穩經濟，穩定本地和外來務工人員就業。穩經濟也是穩財源，財政淨上繳中央的省要完成上繳任務。各省要堅持「政府過緊日子」，盤活財政存量資金，保障財政收支平衡和基層「三保」。他並要求「多想辦法促消費」；擴大有效投資並帶動消費。推進高水平對外開放，穩外貿穩外資。

另據港媒報導，中國上月青年人失業率再創新高，李克強16日到訪深圳的創業園區，為年輕人打氣，承諾提供更多扶持資金。國家發改委16日表示，下半年要加快推進重大項目建設，穩住經濟大盤。

國務院總理李克強16日在深圳主持召開經濟大省政府主要負責人座談會，分析經濟形勢，...
國務院總理李克強16日在深圳主持召開經濟大省政府主要負責人座談會，分析經濟形勢，對做好下一步經濟工作提出要求。(新華社)

李克強 就業 國務院

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