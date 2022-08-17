中國連續7個月拋美債 持倉跌破1兆美元12年最低

中國連續第7個月減持美國國債，統計自2021年12月以來共減持1131億美元美國國債。(取材自新華網)

中國已連續7個月減持美國國債 ，據美財政部 美東時間15日公布的2022年6月財政部國際資本（TIC）報告顯示，中國6月所持美國國債減少130億美元，至9678億美元，為連續第7個月下降，持債規模降至2010年5月以來，逾12年最低。

但中國仍是美債第二大持有國，僅次於日本 。

最新披露的TIC數據顯示，美國最大債主日本減持美國國債趨勢已按下「暫停鍵」，日本6月所持美國國債增加126億美元，至1.23兆美元。因美國加息和日本寬鬆貨幣政策分化下，日本3、4月連續減持美債至1.2185兆美元，5月微升至1.22兆美元，6月續升至1.23兆美元。

值得注意的是，中國自去年12月以來，連續7個月共減持了1131億美元美國國債，規模降至12年來最低。值此美中全球最大的兩個經濟體緊張局勢不斷升溫之際，中國持續減持美債格外受到外界關注。

路透援引ING全球市場主管Chris Turner分析稱，這看起來更有可能是中國外匯干預的作用，以在美元走強環境下保持人民幣對美元匯率穩定。實際上，自5月中旬觸及約20個月低點以來，人民幣對美元匯率基本穩定，升值約1%。

Chris Turner並稱，隨俄羅斯入侵烏克蘭和扣押俄羅斯外匯儲備後地緣政治勢力範圍擴大，中國持有的美國國債恐仍將進一步下降。

海外6月持有的美國國債增加51億美元至7.43兆美元。據美財政部資料，6月所有外國淨買入長期證券、短期美國證券和銀行流動資金總和為221億美元。其中，外國私人淨流入為231億美元，外國官方淨流出為111億美元。

在其他資產類別中，外國人在6月連續第6個月出售美國股票，總額為253.6億美元，5月則流出了91.5億美元。美國公司債在6月獲得139.9億美元淨流入，5月為44.6億美元，外國人連續6個月成為美國公司債券的淨買家。