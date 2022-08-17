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中國掌控斯里蘭卡大港 印度腹背受敵

編譯莊蕙嘉／綜合報導
解放軍測量船「遠望五號」16日抵達斯里蘭卡港口赫班托達，停留六天。（Getty Images）
解放軍測量船「遠望五號」16日抵達斯里蘭卡港口赫班托達，停留六天。（Getty Images）

人民解放軍的航太遠洋測量船「遠望五號」16日停靠現由中國公司管理的斯里蘭卡南部港口赫班托達，令美國和印度緊張戒備。印度施壓無效，顯示印度在這場國家及區域安全角力戰居下風，更凸顯中國對斯里蘭卡的影響力。

遠望五號隸屬解放軍戰略支援部隊（SSF）的「中國衛星海上測控部」，遠望號系列共有7艘船，遠望五號由江南造船公司建造，全長222公尺、寬25.2公尺，2007年開始服役，是第三代監控船，有追蹤衛星、火箭及洲際彈道飛彈發射能力。

戰略支援部隊是解放軍第五軍種，涵蓋太空、網路、電子、情報、通訊及心理作戰任務。

華爾街日報報導，遠望五號上月13日從中國江蘇省江陰市出發，航行東海朝斯里蘭卡前進，原訂11日抵達赫班托達。因印度施壓，斯里蘭卡政府一度要求遠望五號無限期延後靠港，13日卻突然宣布批准靠港。

儘管斯國國防部宣稱遠望五號只是停靠加油及補給，但印度並不相信。

赫班托達位於斯里蘭卡前總統拉賈帕克薩的家鄉一帶，拉賈帕克薩任內搞垮斯里蘭卡財政，國家宣布破產，上月中旬他在民怨沸騰中逃出國並宣布辭職，但國家已陷入水深火熱。

而且，斯里蘭卡加入被部分專家形容為「債務陷阱外交」的一帶一路計畫，斥資14億美元託中國公司建造赫班托達港口，卻無力償債，只得把港口租給中國公司長達99年，如同滿清末年租界一般。

赫班托達是斯里蘭卡第二大港，銜接東南亞、西亞及非洲航道，在印度洋具重要航運及戰略地位。對於和中國長年有邊境領土爭議的印度而言，落入北京之手的赫班托達極可能作為軍事用途，成為中國在印度洋的據點，令印度腹背受敵。

另據央視新聞客戶端報導，針對中國科考船「遠望五號」抵達斯里蘭卡一事，中國外交部發言人汪文斌16日主持例行記者會表示，「遠望五號」科考船已順利靠泊，需要一段時間完成必要的補給。他強調，「遠望五號」科考船符合國際法和通行國際慣例，不影響任何國家的安全和經濟利益，不應受到第三方干擾。

斯里蘭卡 印度 解放軍

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