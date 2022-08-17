我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／台「超偶」40歲男星艾成 傳7樓墜樓身亡

申請論文苦下功夫 矽谷台灣移民二代錄取4名校

槓美印 中測量船駛進斯里蘭卡港口 具研究及偵察彈道飛彈發射功能

編譯莊蕙嘉／綜合報導
「遠望五號」抵斯里蘭卡，現場還有人舉五星旗「迎賓」。（美聯社）
「遠望五號」抵斯里蘭卡，現場還有人舉五星旗「迎賓」。（美聯社）

隸屬解放軍戰略支援部隊的測量船「遠望五號」，16日駛入斯里蘭卡第二大港赫班托達。華府與新德里曾表達關切甚至施壓，美印中三邊檯面下角力，船舶在港口外停留近一周後，可倫坡仍發出靠港許可。

來源：YouTube

中國駐斯里蘭卡大使戚振宏16日到赫班托達主持歡迎儀式，遠望五號船身掛著「你好，斯里蘭卡！」及「中斯友誼萬歲」等紅色橫幅進港，亦有數名親中的斯里蘭卡國會議員到場，不過未見斯國政府高級官員。現場也沒有歡迎軍艦的慣例軍樂隊，僅有傳統舞蹈舞者表演。

遠望五號被視為具備研究及偵察洲際彈道飛彈發射的功能，是有雙重用途的間諜船。印度政府認為安全受到威脅，向可倫坡當局投訴及施壓。

斯里蘭卡政府原要求遠望五號延後11日靠港的計畫，「密切協商」後13日態度丕變，表示允許該船靠港。政府發言人古那瓦達納說：「我們批准（靠港），所有國家對我們都很重要。」他也坦言，因為印度有意見，所以多花了一些時間協調。

中國持有斯里蘭卡超過10%的外債，是最大債權國，如果袖手旁觀，斯國將無法向國際貨幣基金貸款。外交部發言人汪文斌16日被問道，斯里蘭卡已經允許遠望五號靠港，中方是否會考慮向斯里蘭卡提供更多的金融援助？

汪文斌回答：「我們對斯里蘭卡當前面臨的經濟社會困難感同身受，我們過去一直在力所能及的範圍之內，為斯里蘭卡克服經濟困難提供自己的支持和幫助。我們過去是這樣做的，今後依然會這樣做」。

遠望五號抵達前一天，印度送斯里蘭卡一架多尼爾228偵察機，以加強斯國海上偵察能力。

可倫坡大學國際關係專家康道達赫瓦分析，遠望五號靠港事件只是中印角力的最新例子：印度要凸顯自己仍是自家後院的老大哥；北京則要展現這個港口的戰略用途：「兩國都在利用斯里蘭卡的經濟危機各取所需」。

斯里蘭卡 印度 北京

上一則

中國掌控斯里蘭卡大港 印度腹背受敵

下一則

廢礦洞當避暑勝地 「浙」可不行 當地嚇得連封5洞阻遊客

延伸閱讀

短評╱解放軍測量船駛進斯國港口 印度如臨大敵

短評╱解放軍測量船駛進斯國港口 印度如臨大敵
不管美印關切 中國測量船「遠望5號」停靠斯里蘭卡

不管美印關切 中國測量船「遠望5號」停靠斯里蘭卡
斯里蘭卡大使求援：中國扮演經濟復甦關鍵

斯里蘭卡大使求援：中國扮演經濟復甦關鍵
國家面臨破產 斯里蘭卡還美麗嗎？

國家面臨破產 斯里蘭卡還美麗嗎？

熱門新聞

已入柬埔寨籍，持柬埔寨護照的佘智江。因涉及賭博等犯罪行為，被中國通緝逮捕。（取材自網易）

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

2022-08-14 22:10
愛迪達上季業績未達成目標，並下修今年全年的營運展望。（歐新社）

Adidas大中華區收入大跌35% CEO認錯：不懂中國感覺

2022-08-10 21:24
上海市徐匯區宜家家居（IKEA）購物民眾試圖逃跑，在門口與多名警衛僵持推擠。(擷自微博)

上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

2022-08-14 13:21
中國人民解放軍東部戰區轄下海軍驅逐艦8日在台灣周邊海域參加軍演。（路透）

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

2022-08-12 18:20
共軍東部戰區發布，東部戰區火箭軍演練「公路發射」。觀察者網

再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​

2022-08-14 14:12
「林肯」號航空母艦打擊群4月間在日本海航行。（美聯社）

美首位女性航母艦長：中美軍機在南海數次「互動」

2022-08-13 21:35

超人氣

更多 >
林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂

林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂
超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此

超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此
社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本

社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本
鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池

鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池
中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞

中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞