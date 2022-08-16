美5議員訪台 北京當局1天3譴責 解放軍首曝戰機俯瞰澎湖影片

解放軍東部戰區15日下午發出影片，顯示戰機在台海上空巡邏。（取材自東部戰區官方微信）

繼美國眾議院議長裴洛西訪台後，美參議院外交委員會亞太小組主席馬基14日率領兩黨5議員訪台。中國外交部、國防部 、國台辦15日同聲砲轟。解放軍 東部戰區也再次組織對台灣周邊海空域軍演，還首次播出戰機俯瞰澎湖列島的影片，加上14日和15日有多批次解放軍軍機進入台島空域，被指呈「三面夾擊之勢」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，國防部新聞發言人吳謙15日指出，美議員訪台公然違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，侵犯中國主權和領土完整。他說，中國人民解放軍東部戰區在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，就是對美台勾連挑釁的堅決回擊和嚴正震懾，解放軍堅決粉碎任何形式的「台獨」分裂和外來干涉圖謀。

外交部發言人汪文斌15日在例行記者會答問時指出，美參議員 馬基一行，不顧中方嚴正交涉和堅決反對，執意訪台，公然違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，侵犯中國主權和領土完整。他強調，美國少數政客與「台獨」分裂勢力沆瀣一氣，妄圖挑戰一個中國原則，不自量力，注定失敗。

東部戰區本月密集演練。（資料來源：大公報）

國台辦發言人馬曉光15日答記者問時也表示，美國某些政客和議員訪問台灣地區是違背美方在台灣問題上作出的嚴肅承諾、蓄意破壞台海地區和平穩定的又一例證。這種錯誤行為嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，我們對此堅決反對。馬曉光也正告民進黨當局，如果在挾洋自重、謀「獨」挑釁的路上不知收斂，必將遭到更嚴厲的打擊。

另外，解放軍東部戰區15日在位台島（台灣本島）周邊海空域，組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。一部由東部戰區發出的影片，首次播出飛行員俯瞰澎湖列島的內容。相關畫面中，從雲端看下去，澎湖列島清晰可見。 聯合戰備警巡和實戰化演練中，東部戰區飛行員俯瞰澎湖列島。 （視頻截圖）

報導稱，「這是針對美台繼續玩弄政治把戲，破壞台海和平穩定的嚴正震懾、聯合戰備警巡和實戰化演練，其中東部戰區飛行員俯瞰澎湖列島，戰區部隊將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和台海地區和平穩定」。

針對美國參議員馬基一行來台訪問，東部戰區新聞發言人施毅陸軍15日下午表示，戰區部隊將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和台海地區和平穩定。

此外，據媒體報導，在馬基等人抵台後，解放軍戰機編隊從北面、西面以及西南面「三面夾擊」，以警告姿態現身台島空域。15日有多批次解放軍軍機進入台島空域。除戰機巡航外，解放軍還派出軍艦在台島附近海域進行巡航，以防美軍「雷根號」編隊趁機挑釁、激化矛盾。