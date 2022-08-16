俄將領讚中無人機帶來戰爭新革命 大疆急撇清

大疆無人機目前是全球第一品牌。圖為大疆無人機在第21屆中國國際投資貿易洽談會上的參展。（新華社）

俄羅斯 前總參謀長日前盛讚中國無人機製造商「大疆」的產品，稱給現代作戰帶來新的革命。結果讓「大疆」大為緊張，趕緊在其官網澄清，大疆的產品均為民用設計，無法滿足軍事規格的要求。

「大疆」無人機是當前全球第一品牌的無人機，先前已被美國商務部 以「保護美國國家安全」，以及被美國財政部列入「中國軍工複合體企業」等理由，列入實體清單制裁。今年2月俄烏戰爭後，大疆創新科技4月底在其官方網站表示，已暫停在俄羅斯和烏克蘭的所有業務。 俄羅斯駐華大使館微博官網張貼其將領盛讚大疆無人機的留言。（俄羅斯駐華大使館官網截圖）

俄羅斯駐華大使館 12日晚在其官方微博留言稱，俄前總參謀長巴魯耶夫斯基將軍表示，中國製造的普通商用四旋翼無人機給傳統身管炮和火箭炮的應用帶來了一場真正的革命，實際上徹底解決了炮兵偵察、目標指示和火力修正方面的老問題。

他說，當無人機持續懸停目標區上空進行調整時，火炮可以使用常規彈藥，其精度和效率堪比精確制導彈藥，同時殺傷所需的彈藥和火炮數量大幅減少。

俄羅斯這名將軍盛讚，中國大疆公司製造的Mavic四旋翼無人機原則上已成為現代戰爭的真正象徵。

「大疆」被俄羅斯將領推崇後，嚇得趕緊在其官網澄清，看看新聞報導，「大疆」表示所有產品均為民營目的設計，不適合也不滿足軍事用途需求，也不支持一切軍事領域應用。「大疆」已多次重申他們所有產品均為民用目的設計，無法滿足軍事規格的要求。目前在海外社交平台上指責「大疆」支持戰爭的說法是完全錯誤的。