台海問題 印度發聲未提一中 京促公開表態

中國駐印度大使孫衛東。（取材自觀察者網）

台海局勢緊張，作為美日澳印「四方安全對話」成員之一的印度 卻一直保持緘默。就在外界揣測印方態度時，印度外交部日前突然表態，「印方相關政策是一貫的，無需重複」，但未直接提及「堅持一個中國原則」。中國駐印度大使孫衛東表示，希望印方能像很多國家一樣公開重申堅持一中原則 。

彭博社報導，印度官方奉行一中原則，但由於邊境衝突等等原因，近年來，印方在雙邊文件和公開聲明中均未重申這一立場。

觀察者網據駐印使館消息，孫衛東日前就美國眾議院議長裴洛西 訪台一事舉行媒體座談會。多家印度主流媒體以及新華社、中央廣播電視總台等駐印中國媒體參加。

孫衛東表示，眾所周知，當前台海緊張局勢的起因是美方不顧中方堅決反對和反覆交涉，執意安排裴洛西訪台。中方理所當然要作出堅決回應，捍衛自身主權和領土完整，這合理合法，天經地義。事件前因後果一目了然，責任完全在美方。

孫衛東向印度媒體強調，裴洛西訪台是一場徹頭徹尾的政治鬧劇，始作俑者就是美國；台灣自古屬於中國，從來不是一個國家，兩岸同屬一個中國，這就是台灣自古到今的現狀；面對美方和台灣民進黨當局的倒行逆施，中方別無選擇，必須奮起反擊。

他進一步指出，中方希望印方堅持獨立自主的外交政策，理解和支持中方正義立場以及為維護國家主權、安全和發展利益所做努力，恪守一個中國原則。也希望印媒朋友們警惕「台獨」分裂勢力的挑唆，在涉台報導中秉持客觀理性和獨立公正原則，謹守印度政府作出的一個中國政治承諾，不被反華勢力和「台獨」分裂勢力帶節奏。

孫衛東還稱，一個中國原則是中印關係的政治基礎，是中國同包括印度在內的各國發展關係的根本前提。「我們希望印方能像很多國家一樣公開重申堅持一個中國原則。」

值得注意的是，佩洛西訪台導致台海局勢緊張後，印度官方既沒有如世界多數國家一樣重申一中原則，又沒有站在美國一邊對中方軍演說三道四。彭博社此前援引分析稱，「沒有回應也是一種回應」，這表明印度在尋求管理與中國的關係時準備轉向「美國軌道」的程度是有限的。