我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

油價跌緩通膨、法案捷報連連… CNN：拜登形象敗部復活

台海問題 印度發聲未提一中 京促公開表態

中國新聞組／北京15日電
中國駐印度大使孫衛東。（取材自觀察者網）
中國駐印度大使孫衛東。（取材自觀察者網）

台海局勢緊張，作為美日澳印「四方安全對話」成員之一的印度卻一直保持緘默。就在外界揣測印方態度時，印度外交部日前突然表態，「印方相關政策是一貫的，無需重複」，但未直接提及「堅持一個中國原則」。中國駐印度大使孫衛東表示，希望印方能像很多國家一樣公開重申堅持一中原則

彭博社報導，印度官方奉行一中原則，但由於邊境衝突等等原因，近年來，印方在雙邊文件和公開聲明中均未重申這一立場。

觀察者網據駐印使館消息，孫衛東日前就美國眾議院議長裴洛西訪台一事舉行媒體座談會。多家印度主流媒體以及新華社、中央廣播電視總台等駐印中國媒體參加。

孫衛東表示，眾所周知，當前台海緊張局勢的起因是美方不顧中方堅決反對和反覆交涉，執意安排裴洛西訪台。中方理所當然要作出堅決回應，捍衛自身主權和領土完整，這合理合法，天經地義。事件前因後果一目了然，責任完全在美方。

孫衛東向印度媒體強調，裴洛西訪台是一場徹頭徹尾的政治鬧劇，始作俑者就是美國；台灣自古屬於中國，從來不是一個國家，兩岸同屬一個中國，這就是台灣自古到今的現狀；面對美方和台灣民進黨當局的倒行逆施，中方別無選擇，必須奮起反擊。

他進一步指出，中方希望印方堅持獨立自主的外交政策，理解和支持中方正義立場以及為維護國家主權、安全和發展利益所做努力，恪守一個中國原則。也希望印媒朋友們警惕「台獨」分裂勢力的挑唆，在涉台報導中秉持客觀理性和獨立公正原則，謹守印度政府作出的一個中國政治承諾，不被反華勢力和「台獨」分裂勢力帶節奏。

孫衛東還稱，一個中國原則是中印關係的政治基礎，是中國同包括印度在內的各國發展關係的根本前提。「我們希望印方能像很多國家一樣公開重申堅持一個中國原則。」

值得注意的是，佩洛西訪台導致台海局勢緊張後，印度官方既沒有如世界多數國家一樣重申一中原則，又沒有站在美國一邊對中方軍演說三道四。彭博社此前援引分析稱，「沒有回應也是一種回應」，這表明印度在尋求管理與中國的關係時準備轉向「美國軌道」的程度是有限的。

印度 一中原則 裴洛西

上一則

繼H&M後…GAP傳撤離中國 滅火器也甩賣

下一則

海南戰疫 孫春蘭坐鎮指揮：8小時撈乾淨

延伸閱讀

南加台美人中領館前抗議中國霸權

南加台美人中領館前抗議中國霸權
美5國會議員訪台 紐時：月底前「還有另一批要出訪」

美5國會議員訪台 紐時：月底前「還有另一批要出訪」
美參議員馬基率團訪台 重申挺台鼓勵台海穩定

美參議員馬基率團訪台 重申挺台鼓勵台海穩定
裴洛西拚連任？傳屬意女兒接棒

裴洛西拚連任？傳屬意女兒接棒

熱門新聞

中國外交部發言人華春瑩（左圖）、俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（右圖）。（路透、美聯社）

華春瑩被圍剿 俄外交部女發言人「雪中送炭」喊加油

2022-08-08 21:14
愛迪達上季業績未達成目標，並下修今年全年的營運展望。（歐新社）

Adidas大中華區收入大跌35% CEO認錯：不懂中國感覺

2022-08-10 21:24
中國人民解放軍東部戰區轄下海軍驅逐艦8日在台灣周邊海域參加軍演。（路透）

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

2022-08-12 18:20
共軍東部戰區發布，東部戰區火箭軍演練「公路發射」。觀察者網

再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​

2022-08-14 14:12
「林肯」號航空母艦打擊群4月間在日本海航行。（美聯社）

美首位女性航母艦長：中美軍機在南海數次「互動」

2022-08-13 21:35
上海市徐匯區宜家家居（IKEA）購物民眾試圖逃跑，在門口與多名警衛僵持推擠。(擷自微博)

上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

2022-08-14 13:21

超人氣

更多 >
國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群

國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群
再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​

再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​
上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

股神巴菲特：未正確儲蓄是一般人理財「最大錯誤」

股神巴菲特：未正確儲蓄是一般人理財「最大錯誤」
活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網