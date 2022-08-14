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疫後中留學生簽證減半 恐重創美高校

中國新聞組／北京14日電
準備赴美的中國留學生與家長在上海浦東機場排隊，等待辦理登機手續。 (中新社)
準備赴美的中國留學生與家長在上海浦東機場排隊，等待辦理登機手續。 (中新社)

美媒日前報導，美國2022年上半年發放給中國公民的美國學生簽證數量與新冠肺炎疫情暴發之前的水平相比，下降了50%以上，陸媒解讀，這個趨勢恐將重創美高校。而中國學生對英國、香港和新加坡等地區的興趣正逐漸上升。 

環球網引述華爾街日報日前報導，據美國國務院數據，2022年前6個月，美向中國公民發放31055份F-1簽證（即學生簽證），低於2019年同期的64261份。許多因素導致中國學生去其他地方尋求高等教育。

多位中國學生提到，川普在2020年發布命令，禁止與軍事相關實體有聯繫的中國學生和研究人員進入美國。多名美國大學的管理人員表示，此後即使是那些沒有明確軍事背景的中國留學生也因簽證禁令導致申請被拒，這讓一些中國學生對美國的看法發生了變化。

陸媒觀察者網報導，由於中國公民占在美留學生人數的35%，貢獻了159億美元的經濟價值，中國留學不再青睞赴美留學，可能重創美高校。

福布斯雙周刊網站引述邁阿密赫伯特商學院院長約翰奎爾奇認為，儘管美國大學仍是世界上最好的大學之一，但美國學校在中國留學生群體中的吸引力正在下降。過去10年，澳洲、加拿大、英國和其他歐洲國家都加大了吸引中國學生的力度。而美國在簽證、准入和其他流程方面做得不夠周到。「除了更激烈的競爭和美國自身的繁瑣手續，還有美元走強等短期阻力，這顯然使潛在的歐洲國家比美國更具吸引力」。

學生簽證 中國留學生 英國

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