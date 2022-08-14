疫後中留學生簽證減半 恐重創美高校

準備赴美的中國留學生與家長在上海浦東機場排隊，等待辦理登機手續。 (中新社)

美媒日前報導，美國2022年上半年發放給中國公民的美國學生簽證 數量與新冠肺炎疫情暴發之前的水平相比，下降了50%以上，陸媒解讀，這個趨勢恐將重創美高校。而中國學生對英國 、香港和新加坡等地區的興趣正逐漸上升。

環球網引述華爾街日報日前報導，據美國國務院數據，2022年前6個月，美向中國公民發放31055份F-1簽證（即學生簽證），低於2019年同期的64261份。許多因素導致中國學生去其他地方尋求高等教育。

多位中國學生提到，川普在2020年發布命令，禁止與軍事相關實體有聯繫的中國學生和研究人員進入美國。多名美國大學的管理人員表示，此後即使是那些沒有明確軍事背景的中國留學生 也因簽證禁令導致申請被拒，這讓一些中國學生對美國的看法發生了變化。

陸媒觀察者網報導，由於中國公民占在美留學生人數的35%，貢獻了159億美元的經濟價值，中國留學不再青睞赴美留學，可能重創美高校。

福布斯雙周刊網站引述邁阿密赫伯特商學院院長約翰奎爾奇認為，儘管美國大學仍是世界上最好的大學之一，但美國學校在中國留學生群體中的吸引力正在下降。過去10年，澳洲、加拿大、英國和其他歐洲國家都加大了吸引中國學生的力度。而美國在簽證、准入和其他流程方面做得不夠周到。「除了更激烈的競爭和美國自身的繁瑣手續，還有美元走強等短期阻力，這顯然使潛在的歐洲國家比美國更具吸引力」。