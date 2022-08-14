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斯里蘭卡不甩印度 允中科考船靠港

中國新聞組／北京14日電
斯里蘭卡政府13日批准中國研調船「遠望5號」訪問斯里蘭卡。(取材自中國政府網)
斯里蘭卡政府13日批准中國研調船「遠望5號」訪問斯里蘭卡。(取材自中國政府網)

斯里蘭卡13日向一艘中國科學考察船發放了到港停靠補給的許可。此前，迫於印度壓力，斯里蘭卡一度要求中國推遲探測船的訪問計畫，因為印度認為這艘中國科考船可能會藉機刺探印度軍事設施情報。但斯里蘭卡最後仍然對該船發布了停靠許可。

德國之聲引述法媒報導，國際船運分析網站上顯示中國「遠望5號」是一艘科研測量船，但印度媒體稱這是一艘「軍民兩用的間諜船」。

新德里政府對中國在印度洋海域日益增強的存在感心存疑慮，也對北京在斯里蘭卡的影響力增加而感到不滿。因為這些原本都被印度視為自己的勢力範圍。

斯里蘭卡港口負責人席爾瓦（Nirmal P Silva）表示，已經收到外交部有關這艘船隻的文件，將允許其在8月16日到22日之間停靠漢班托塔港（Hambantota）。

斯里蘭卡外交部的知情人士也證實，有關「遠望5號」停靠補給的許可證已經重新換發。其實原本科倫坡政府方面7月12日已經發放過一次許可，不過次日前總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）逃離了該國。

漢班托塔港位於斯里蘭卡南部省漢班托塔區首府。該港自2007年起在中國的援助下開始建設，2012年開始營運。2017年7月，斯里蘭卡與中國簽署協議，中國招商局控股港口有限公司購得漢班托塔港口70%的股權，並租用港口及周邊土地，租期為99年。

印度媒體稱，「遠望5號」或被用作太空和衛星定位追蹤，並且在洲際彈道導彈發射方面有特定用途。印度已經就這艘船可能會刺探其軍事活動的擔憂向科倫坡政府提交了抗議。

斯里蘭卡 印度 北京

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