兩岸傳真╱中國想融合發展 給台灣民眾不說話的自由吧

田馥甄在裴洛西訪台期間，因分享吃義大利麵限動，遭大陸網友列抵制藝人。(取材自IG)

在美國眾議院議長裴洛西 訪台後，中共解放軍 東部戰區8月2日起，就在台灣周邊開展聯合軍事演訓，並於4日12時起在畫定的海空域進行對台軍演，引爆了第四次台海危機。

第一次台海危機是1954年中共解放軍對金門發動「九三砲戰」及1955年的一江山戰役，第二次台海危機是1958年的八二三砲戰。第三次台海危機則因北京當局不滿李前總統訪美，中共解放軍於1995年7月及台灣首次總統直選的1996年3月朝台灣外海試射飛彈，並進行針對性軍演。

前兩次台海危機出現在兩岸仍處於軍事對抗時期，第三次發生時中國大陸已改革開放多年，不少台灣傳產中小企業早透過第三地前往廣東、福建一帶投資。根據中國大陸國台辦官網資料，1995年中國大陸實際使用台資金額為31.6億美元，占當年度中國大陸外資總額的8.4%，是中國大陸重要外來投資之一。

是次台海危機還傳出中共解放軍可能出兵奪取台灣外島，戰爭的陰霾也導致台灣股匯市劇烈震盪。一名已退休的華南資深台商會長回憶，當時部分中國大陸台商曾聯名上書時任中國大陸副總理朱鎔基，呼籲勿輕啟戰端，否則將不惜撤資。

台商期盼和平的心聲是否真有傳達給朱鎔基難以證實，但之後隨著兩岸緊張情勢緩和，即便李前總統祭出「戒急用忍」政策，依然無法阻擋台灣企業持續大量西進。而當年中國大陸經濟仍高度仰賴外資，因此也不會過問台資的顏色。

但在前總統陳水扁第二任期開始後不久，時任中國大陸國台辦發言人張銘清就公開宣示不歡迎「綠色台商」。民進黨二度執政後，中國大陸國台辦進一步表態絕不允許任何人、任何企業一邊在中國大陸賺錢，一邊給「台獨頑固分子」充當金主提供金援。

儘管並非官方意思，但近來隨著兩岸關係持續惡化，一些中國大陸網友更開始清查每個可疑的「台獨分子」。

日前就有台灣女藝人因在社交平台分享吃義大利麵的照片，被中國大陸網民解讀為「力挺裴洛西訪台」而遭出征，只因裴洛西是義大利裔。

還有多位藝人包括星馬藝人，因未在微博轉貼中國大陸官媒製作的「只有一個中國」政治貼圖，慘遭網友清算，部分歌手的作品甚至被從中國大陸網路平台下架。

胡適次子胡思杜因與父親不合，在胡適於1948年隨國民政府撤遷來台時選擇獨留北京，胡思杜稱，「我又沒有做什麼有害共產黨的事，他們不會把我怎麼樣。」

不久後，胡思杜在報刊發表「對我父親—胡適的批判」，稱胡適是「帝國主義的走狗」，並宣布斷絕父子關係。據稱，胡適在看到該文後沉默許久，黯然地對妻子說，之前只以為他沒有說話的自由，沒想到現在連不說話的自由都沒有了。

中國大陸的社會及兩岸的氛圍都不該退回到1950年代。

如果融合發展仍是中共對台工作目標，就別強迫每個人都要作出清楚的政治表態，給那些在當前情勢下還願意參與兩岸交流的台灣民眾一點不說話的自由吧。