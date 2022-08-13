美智庫：黃海戰略地位很重要 勿讓中國內海化

今年6月初，南韓與美軍聯合舉行演習，各型戰機編隊飛過黃海上空。(歐新社資料照片)

美國智庫詹姆士敦基金會(Jamestown Foundation)的報告指出，目前國際社會焦點多放在南海，但黃海戰略地位很重要，僅靠南韓 無力阻止中國霸權。

南韓的中國戰略研究所首席研究員朴南泰(Joshua Nam Tae Park)近日發布於詹姆士敦基金會的報告指出，最近東北亞海域的頭條新聞聚焦在北京 聲稱「基於台灣是中國領土的原則，台灣海峽不應被視為國際水域」。

國際都把焦點放在台海，6月17日舉辦、有關黃海事務的「韓中海洋事務對話合作機制」會議引起的關注極少。

中國東部海岸緊鄰四個海域，北端有黃海(南韓稱西海)。朴南泰指出，從安全和經濟角度看，黃海對中國可能最為重要。在安全上，天津經由渤海與黃海相通，距首都北京僅120公里。從經濟上看，包括大連、青島、上海等大城市都位於緊鄰黃海的沿岸地區，占中國經濟很大比重。此外，渤海灣還有油田。

他指出，如果中國實現把黃海內海化的目標，將同時大幅促進北京統一台灣。他說，為實現強行統一台灣，中國將需要控制台灣北方的東海，以及南方的南海。由於日本 在東海擁有強大海軍戰力，為了成功對抗日本，中國必須完全控制黃海，這樣將限制日本支援防衛台灣的能力，同時也將阻斷駐韓美軍船艦對台支援。

朴南泰表示，首爾愈來愈擔心北京最終試圖把黃海變成中國的內海，因此開始將中國視為潛在軍事威脅。南韓海軍時常在黃海與中國艦艇相遇，南韓空軍也例行監測到中國軍機從黃海起飛，在朝鮮半島南部上空盤旋，不經通知進入南韓防空識別區。中國更是和俄羅斯在日本海舉行聯合空中演習。