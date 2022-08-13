波羅的海3國退出中國-中東歐合作機制 中懲立陶宛

中國總理李克強2015年底，在江蘇省蘇州市出席第四次中國－中東歐國家領導人會晤。（路透資料照片）

繼去年立陶宛 退出北京 主導的「17+1」合作後，愛沙尼亞和拉脫維亞在當地時間11日也宣布退出該機制。北京昨天以赴台訪問為由宣布制裁立陶宛，被美媒解讀是中國在歐洲的外交努力因此遭重創而「遷怒」立陶宛。中國媒體則批這是波羅的海三小國「向美西方表忠心」。由於今年適逢中國與中東歐國家合作啟動10周年，波羅的海三小國「出走」讓中國更顯難堪。

自由亞洲電台報導，繼去年5月立陶宛退出中國中國與中東歐合作的「17+1」後，愛沙尼亞和拉脫維亞也在當地時間11日宣布退出該機制，「17+1」慘變「14+1」，使中國在歐洲的外交努力遭到重創。

愛沙尼亞和拉脫維亞分別在聲明中說，它們決定不再參與中東歐國家與中國中國的合作平台。但兩國仍將繼續努力與中國建立建設性和務實的雙邊關係，包括推進歐盟 ——中國關係符合以規則為基礎的國際秩序和人權等價值觀。

報導指出，這兩個國家對北京與波羅的海國家的宿敵俄羅斯之間的親密關係深惡痛絕，加上立陶宛去年退出「17+1」後引發北京強烈不滿和經濟報復，讓兩國感到唇亡齒寒。

觀察者網引述康奈爾大學教授薩拉·克雷普斯（Sarah Kreps）對南華早報指出，拉脫維亞和愛沙尼亞等小國希望以此向美國等西方國家「表忠心」（express loyalty），牢固自己在「支持民主」這一特定陣營的地位，「就像在冷戰時期一樣」。這樣如果它們處於弱勢，美國及其西方盟友就會記住這一點，並確保以強有力的防禦來回報他們。

值得注意的是，相較立陶宛此前的激烈表態，愛拉兩國的措辭要較溫和，且都表明仍將繼續努力與中國建立建設性和務實的雙邊關係。

中國與中東歐國家合作機制成立於2012年，波羅的海三國等16個歐洲國家同年加入與中國共同構成「16+1」。2019年希臘加入後擴大為「17+1」。

不過，中國外交部昨天宣布針對立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅率團訪台採取制裁措施，包括暫停與立陶宛交通及通訊部任何形式的交往，並暫停與立陶宛國際道路運輸領域交流合作。這被美媒解讀是中國無力挽回愛拉兩國，惱羞成怒把氣撒在已退出機制的立陶宛。

自由亞洲電台引述法國時評人王龍蒙認為，波羅的海三國喚醒歐盟大國，預計接來下還會有更多的歐盟國家退出「17+1」。