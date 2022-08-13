東盟特快列車試跑 運中國商品更快速

馬來西亞交通部長魏家祥11日為東盟特快列車試跑計畫主持揮旗禮。(取材自觀察者網)

馬來西亞國營鐵路公司馬來亞鐵道公司（KTMB）當地時間11日發表聲明稱，跨越馬來西亞、泰國 和竂國三國的貨運列車「東盟特快」當天在吉隆坡進行試跑，該列車預計今年10月投入運營，屆時中國商品可經鐵路抵達馬來西亞。馬來西亞交通部長魏家祥日當天在吉隆坡火車站為東盟特快列車試跑計畫主持揮旗禮。

觀察者網綜合星馬媒體報導，這條跨越馬泰寮三國的「東盟特快」貨運列車將通過既有鐵路，從馬來西亞出發，途經泰國，前往竂國，全程2206公里，預計耗時72小時。單程運載容量可達80個標準集裝箱。

據報導，東盟特快列車抵達竂國後，可經過新開通的中竂鐵路與昆明、成都等中國南部城市相連，同時也將推動昆明至新加坡 的汎亞鐵路計畫進程。馬來西亞媒體稱，這次列車項目有助於該國列車打入東盟市場，同時也為傳統上依賴海上航線 輸入中國商品的馬來西亞提供新的貨運途徑。