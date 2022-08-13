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中國飛彈落日本專屬經濟區 日媒：習近平下的令

中國新聞組／北京13日電
央視公布解放軍火箭軍東風17飛彈在某公路發射的影片。（取材自央視）
央視公布解放軍火箭軍東風17飛彈在某公路發射的影片。（取材自央視）

中國解放軍上星期在台灣周邊演習期間，發射的5枚彈道飛彈落入日本專屬經濟區（EEZ），遭日本政府強烈抗議。共同社引述多名消息人士說法指出，中國國家主席習近平親自下令相關決定，目的在於牽制日本不得於台灣有事時介入。另外，英國旁觀者雜誌發表文章指出，習近平誤判形勢，對台軍演造成嚴重反效果，成為最大輸家。

中國為反制美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，在台灣周邊進行多日的實彈射擊訓練。共同社報導，解放軍4日發射的11枚飛彈中，有5枚落入日本EEZ，引發日本首相岸田文雄抗議。

消息人士指出，解放軍在規劃演習時向習近平提出兩個方案，一案的演習區域與沖繩縣南部偏遠島嶼的日本EEZ重疊；另一案考慮到日本與中國大陸將於9月29日迎來邦交正常化50周年，為避免傷害雙邊關係，選擇不與日本EEZ重疊。

一名消息人士稱，結果習近平選擇與日本EEZ重疊的方案，目的是為了警告岸田政府，不要試圖透過提升與美國安全結盟，更加介入台海事務。

解放軍4日發射飛彈，有5枚落入日本EEZ，共同社報導指是中國國家主席習近平親自下...
解放軍4日發射飛彈，有5枚落入日本EEZ，共同社報導指是中國國家主席習近平親自下令。（翻攝自央視網）

消息人士還表示，習近平希望演習在與日本EEZ重疊的海域進行，因為如果要採取行動掌控台灣，將無法避免要對南西諸島附近海域進行軍事封鎖。南西諸島包括沖繩，是從九州向西南延伸至台灣的島鏈。

中央社報導，中國朝台灣方向發射飛彈落入日本EEZ後，日本隨即向中方抗議，但中國外交部發言人華春瑩卻說，中國軍隊是在「中國台灣島」附近海域展開軍事演訓活動，有關部門已經事先發布安全提醒和航行警告，中方有關做法符合國際法和國際慣例。

關於「專屬經濟區」，她說日方應該知道，中日兩國在有關海域尚沒有劃界，所以不存在所謂「日方專屬經濟區」的說法。

日本防衛副大臣表示有數枚導彈掉入日本專屬經濟海域（EEZ）。 ( 翻攝自日本防衛...
日本防衛副大臣表示有數枚導彈掉入日本專屬經濟海域（EEZ）。 ( 翻攝自日本防衛省網站)

另據自由亞洲電台報導，與此同時，英國旁觀者雜誌發表文章，指習近平誤判形勢，可能會成為中國大陸在台灣周邊軍事化的最大輸家。文章認為，這次台海危機只會增強台灣捍衛主權的決心。它也將提高全球對台灣重要性的認清，並進一步看清中國共產黨的侵略野心，特別是中共野心遠遠超出了台灣海峽。

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