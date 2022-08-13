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中售泰「元」級潛艇 傳裝中製發動機

記者廖士鋒／綜合報導
泰國採購的S-26T型麒麟級是中國海軍自用039A/B型潛艇的出口型號，如今傳出中方提議發動機將使用中製的產品取代德製產品。（取材自鳳凰網）
泰國採購的S-26T型麒麟級是中國海軍自用039A/B型潛艇的出口型號，如今傳出中方提議發動機將使用中製的產品取代德製產品。（取材自鳳凰網）

中國跟泰國的軍售，傳出有重大變動，泰國向中國購買的潛艇，將會安裝新版中製發動機，取代德國產品。

據印度軍事媒體「防務鏡報」（Defence Mirror）近日報導，中國船舶工業集團有限公司（CSOC）已向泰國發送中製改進版CHD620柴油發動機的規格，這款發動機可為泰國海軍S26T「元」級潛艇提供動力。

報導稱，泰國2015年決定向中國購買三艘「元」級潛艇的出口版本S26T，2017年與中國船舶工業集團有限公司簽訂3.9億美元的第一艘合約，預計2024年交付：但是另外兩艘6.5億美元的合約仍處於不確定性狀態，其中很大程度上是因為德國摩天宇航空發動機股份有限公司（MTU AERO ENGINES AG）拒絕供應中國，原定安裝在潛艇的MTU396型柴油發動機。

最新進展是，中國向泰國提供一款中製發動機「CHD620柴油發動機」作為替代方案。報導指出，泰國皇家海軍發言人Pokkrong Monthatphalin在9日告訴媒體，稱這款改進版的 CHD620發動機將在9月15日之前進行全面評估。如果規格證明令人滿意，泰國空軍將要求將發動機送往該國進行測試。

不過他也強調，「如果CSOC的替代產品無法通過測試，則必須終止合約，雙方將不得不進行談判，討論賠償或退款問題」。據指出，泰國和斯里蘭卡將成為配備中國製造發動機的潛艇的第一批外國接受者。

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