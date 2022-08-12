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中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

編譯羅方妤／即時報導
中國人民解放軍東部戰區轄下海軍驅逐艦8日在台灣周邊海域參加軍演。（路透）
中國人民解放軍東部戰區轄下海軍驅逐艦8日在台灣周邊海域參加軍演。（路透）

路透報導，中國近來針對台灣周邊進行為期四天的軍演，針對外界干涉台灣問題發出前所未有的政治和軍事警告，但也提供美國針對中國收集情報的機會。然而，有些分析人士認為，北京當局可能並不害怕展現軍事實力，反而希望藉此證明近年取得大幅進展。

新加坡拉惹勒南國際關係學院（S. RajaratnamSchool of International Studies）海軍事務專家許瑞麟（Collin Koh）指出，中國軍演提供美國絕佳機會監測改革後的中國人民解放軍東部戰區，及火箭部隊和戰略支援部隊等關鍵軍力，以完全協調和整合的方式共同操演。

許瑞麟表示：「我完全預期美國會全方位收集訊號、通訊和電子情資，這是不容錯過的絕佳機會。當你一邊收集這類情資時，就意味著你能找出漏洞，並創建自己的反擊與干擾系統。」

美國軍方兩名官員承認正在收集數據，但也警告可能無法取得深度情報。其中一名官員匿名表示，中國深知這次演習備受關注，不太可能在軍演期間展是最好的戰術和策略。

此外，有些分析人士認為，中國軍事首長可能不害怕展示他們正在進行這類複雜的綜合軍演專業。 美國太平洋司令部聯合情報中心（US Pacific Command's Joint Intelligence Center）前主管、現駐夏威夷的國防分析師舒斯特（Carl Schuster）表示：「我們至少還是要觀察並監測中國如何看待這場軍演。我認為他們想讓我們看看，這不是10年前的解放軍，他們想讓我們知道他們取得多大進展。」

解放軍 新加坡 北京

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