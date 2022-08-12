因疫近3年沒出訪 英媒曝習近平下周訪沙國

中國領導人習近平2017年3月16日在北京會晤到訪的沙烏地阿拉伯國王薩勒曼。 (取材自中國外交部網部站)

英國「衛報」11日指出，中國國家主席習近平 將於下周訪問沙烏地阿拉伯 (中譯沙特)。此為習近平自2020年1月以來第一次出國訪問，據稱沙烏地阿拉伯打算高規格接待習近平。但中國外交部並未正面回應此消息。

自由亞洲電台引述衛報報導，二十年來，中國和沙烏地阿拉伯的關係越來越密切。隨著穆罕默德王子從2016年起在王國積累權力，雙方高層關係也在加深。

習近平上一次出訪是2020年1月18日到緬甸，回國五天後武漢封城。他至今900多天沒有踏出國門，創下了20國集團領袖不出國的最長記錄。

衛報指出，沙烏地阿拉伯正在準備盛大的歡迎儀式，預計習近平將訪問首都利雅得、港口城市吉達以及正在規劃中的新未來城。當局正計劃懸掛上千幅中文標語並接待數百名政要。

哈佛貝爾弗中心中東研究所研究員、哈德遜研究所高級研究員阿利亞亞對表示，中國是沙烏地阿拉伯最大的貿易夥伴，最大的石油 買家。而對中國而言，參訪沙國除了貿易考量亦有戰略考量，因為中國一直在謀畫在非洲以及其他地區設立軍事基地。

目前中國外交部對於習近平出訪沙烏地阿拉伯的報導沒有具體評論，在中國嚴格執行「清零」政策的背景下，習近平出訪將採取何種防疫措施令人關注。

華爾街日報分析，習近平參訪的目的是希望趁著美國注意力與資源放在亞洲時，趁機填補中東的權力中空，增加區域影響力，而美國在中東地區的盟友，也正因美國資源的離去發愁，因此樂意與中國建立新的經濟、安全夥伴關係。