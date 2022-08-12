關稅降？不降？ 環時：美自戀唱獨角戲，中國看膩了

中國青島的一艘貨船。(Getty Images)

外電報導稱美國總統拜登 正重新衡量是否撤銷對華關稅 。消息傳到中國，官媒昨天發表評論，嘲諷拜登又基於政治考量把「對華關稅」拿出來「放風」，是在演一場「自戀的獨角戲」，「像個小人一樣又拿它來跟中國討價還價」，而中國社會早已看膩了美方這場表演。專家分析，美繼續對華關稅只會使其國內通脹等經濟問題更難解決，屆時美國只能「自咽苦果」。

中國官媒環球時報發表社評指出，過去幾個月來，華盛頓反覆就關稅問題釋放矛盾信號，一會兒說「考慮部分取消對華關稅」，一會兒又說「保留關稅作為對華博弈的槓桿」。整個過程就像華盛頓在世界面前表演了一場變臉獨角戲。

應當說，這是美前總統川普政府搬起的石頭，砸到了拜登政府的腳上。但華盛頓現在硬是忍著疼，總惦記著要用「取消關稅」來交換點什麼。「它（指美國）太自戀了，以為給個眼神就能讓中國內心泛起漣漪，從而患得患失，急於做出讓步。但坦白講，這些消息在中國國內其實沒多少人關心，更不可能激蕩起什麼波瀾，中國社會已經膩味了美方的表演」。

社評指出，如今美再次以中國軍演等藉口拿關稅問題表示「強硬」，作為對當前台海局勢的某種回應。這反映美國的政治糾錯能力和效率都在大幅度下滑。而美國一味沉浸在「誰對華更強硬」的無休止比拚中，將讓華盛頓迷失自我，也失去自我革新的勇氣。

社評引用中國先賢孔子說，君子坦蕩盪，小人長戚戚。在關稅問題上，中國的態度是明確的、一以貫之的。中國敦促美國儘早無條件取消對華加徵的全部關稅，不要再像個小人一樣拿它來跟中國討價還價，甚至要挾中國。它如果那樣幹，一定會碰一鼻子灰。

環球時報並引述中國國際貿易學會專家委員會副主任李永表示，美對華關稅問題被賦予了更多的政治因素，目前美全面或部分取消對華加徵關稅的可能性已非常小。然而，貿易戰沒有贏家，如美國繼續保持對華加徵的關稅，其國內通脹等經濟問題只能更難解決，屆時美國只能「自咽苦果」。

李永分析，拜登政府在取消對華加徵關稅問題上遲遲難以作出決定的原因，是關稅問題在美國被賦予了更多政治因素，拜登政府認為，取消對華加徵關稅將會給其帶來巨大的政治壓力，且不完全符合他本人的對華經貿政策取向。而儘管拜登曾多次表示降低通脹是優先事項，拜登和戴琪 更傾向於把關稅問題作為處理中美關係的籌碼。