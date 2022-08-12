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中才說有共識 南韓打臉推翻「3不1限」、恢復薩德部署

中國新聞組／北京12日電
南韓政府宣布薩德基地恢復運作。(路透資料照片）
南韓政府宣布薩德基地恢復運作。(路透資料照片）

中國和南韓11日就美軍在南韓部署薩德反飛彈系統問題上發生爭執，推翻中國外交部前一天宣稱雙方達成「審慎管控」的「三不一限」說法。南韓總統辦公室宣稱，薩德系統事關國家安全，不容妥協。另外，位於慶尚北道星州郡的駐韓美軍薩德基地即將於本月底恢復正常運轉。

南韓外長朴振本周訪問北京，看似順利。外交部發言人汪文斌10日在例行記者會表示，「雙方同意重視對方合理關切，繼續審慎處理和管控好這一問題」。汪文彬就薩德問題稱南韓政府正式作出「三不一限」政策宣示，包括不加入美國飛彈防禦系統（MD）、不追加部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反飛彈系統）、不推進韓美日軍事同盟，並限制南韓運用部署在駐韓美軍基地的薩德系統。

然而，南韓總統辦公室11日表示，薩德是能夠確保國民生命與財產安全不受北韓核武威脅的自衛性防禦手段，事關國家安全主權，不容妥協。「三不一限」不是韓方做出的承諾，也不是韓中雙方達成的協議。

南韓前總統文在寅任內提出「薩德三不」承諾，即不追加部署薩德，不參與美國主導的全球飛彈防禦系統，以及不形成美日韓三邊軍事同盟。之後北京進一步要求首爾限制現有薩德的使用，成為「三不一限」。

南韓總統尹錫悅曾誓言放棄三不承諾，他認為這是前朝政府的立場，並非中韓協議，現任政府沒有義務遵守。

南韓2016年宣布要部署薩德系統，隔年系統裝設完成開始服役。北京當局認為薩德的強大雷達可以窺探中國領空，對南韓實施「限韓令」作為報復，限制南韓貿易和大眾文化商品進口，中韓關係陷入低潮。雙方最終在2017年達成協議，位於慶尚北道星州郡的薩德基地也依國防部與反薩德團體的協議，暫停運入追加設備。

總統府一位高級官員表示，預計「薩德」基地將於月底恢復正常化運轉。國防部長李鐘燮稱，南韓對於「薩德」系統的政策不會因中國的反對而做出改變。他強調，「薩德」的雷達系統不是用來對付中國的。

南韓 北京 國防部

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