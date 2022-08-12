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氣候合作破局 中稱美應負「全部責任」

記者林則宏／綜合報導
今年5月24日，中國氣候變化事務特使解振華在世界經濟論壇年會上，與美國氣候變遷特使柯瑞出席同場對話會。(中新社)
今年5月24日，中國氣候變化事務特使解振華在世界經濟論壇年會上，與美國氣候變遷特使柯瑞出席同場對話會。(中新社)

中國氣候變化事務特使解振華接受專訪時表示，美方應當對中美氣候合作的現狀負全部責任。他強調，儘管中止與美國氣候談判，中國仍將全力開展與各國的氣候合作，推進2030年前實現「碳達峰」、2060年前實現「碳中和」的氣候目標。

為表達對美國眾議院議長裴洛西訪台的不滿，中國外交部本月5日宣布對美國實施8項反制措施，其中1項即為「暫停中美氣候變化商談」。

據財新網報導，美國氣候變遷特使柯瑞對此表示失望，並稱暫停合作不會懲罰美國，而是懲罰世界，尤其是發展中國家。柯瑞曾以氣候變遷特使身分兩次訪問中國。

解振華回應稱，中國沒有懲罰世界和發展中國家，這麽做的是美國。他說，裴洛西訪台前，中美在氣候方面有相當出色的合作，「此前雙方氣候特使交流順暢，成果顯著」。

儘管在中美對抗加劇的大背景下，中美曾於2021年發布兩份關於共同應對全球氣候變遷的聲明。

解振華指出，歷史上，美國的碳排放量比任何其他國家都要多。美國和其他發達國家尚未兌現到2020年每年籌集1千億美元用於發展中國家氣候行動的承諾。2021年，美國還就新疆問題對一些中國太陽能企業實施制裁，不僅破壞了中美合作氣氛，也阻礙全球可再生能源的發展。

今年5月，解振華曾表示，中美氣候合作的基礎是良好的外部環境。如果兩國在其他領域競爭激烈，美方不斷踩中國的「紅線」，但在需要的時候又想跟中國談合作，這並不現實。

氣候變遷 柯瑞 裴洛西

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