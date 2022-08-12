美撤關稅政策搖擺？中重申捍衛核心利益

美國總統拜登再度擱置調降中國關稅決策。(路透資料照片)

美國通膨居高不下，白宮 數度傳出有意撤銷對中國商品加徵的關稅 ，但在裴洛西訪台後引發中國軍演後，台海緊張已促使美方擱置調整中國大陸商品關稅決策。中國外交部發言人汪文斌11日稱，「貿易戰沒有贏家」、「美方不要指望中方拿自己的核心利益做交易」。美國貿易代表戴琪 則提到將對中採取新作法，追究責任。

為了是否要調降川普政府時期對中國商品加徵的關稅，白宮已討論數月。財政部長葉倫和商務部長雷蒙多等人主張調降部分關稅來減緩通膨，但美國貿易代表戴琪反對，認為應保留關稅作為對抗貿易不公的工具。

環球網報導，汪文斌在例行記者會上表示，「我們已多次指出，貿易戰沒有贏家，美方單邊加徵關稅不利於美國，不利於中國，不利於世界」，呼籲美國盡早取消關稅。

汪文斌說，當前台海局勢緊張前因後果一清二楚，「美方是主動挑釁者和危機製造者，美方應當真正認清裴洛西竄台的惡劣性質，反思由此造成的嚴重後果，不要指望中方拿自己的核心利益做交易，而應當老老實實回到一個中國原則和中美三個聯合公報」。

汪文斌強調，當前台海局勢緊張，是非曲直一目了然。美方應立即糾正錯誤，應該老老實實回到一個中國原則和中美三個聯合公報。

美國貿易代表戴琪10日在美國聯合鋼鐵工會在拉斯維加斯舉行的年度大會致詞，她表示，拜登「以工人為中心」的貿易與經濟政策正產生效果，製造業就業和工業生產都在提升。

她指出，中國以國家支持的工業政策損害美國的繁榮、打壓美國工人的權利，並削弱了環保標準，對美國鋼鐵生產和就業傷害巨大。