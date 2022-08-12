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擬用對尼泊爾援款建跨喜馬拉雅山鐵路 中國今年踏勘

記者林則宏、廖士鋒／綜合報導
中國計畫從拉薩至日喀則鐵路（拉日鐵路）延伸線—日吉鐵路（日喀則至吉隆口岸），興建通往尼泊爾的中尼鐵路。圖為行經昆崙山凍土區的青藏鐵路列車。(新華社)
中國計畫從拉薩至日喀則鐵路（拉日鐵路）延伸線—日吉鐵路（日喀則至吉隆口岸），興建通往尼泊爾的中尼鐵路。圖為行經昆崙山凍土區的青藏鐵路列車。(新華社)

中國外交部長王毅10日在山東青島與尼泊爾外長卡德加舉行會談時宣布，中方將使用對尼援款支持中尼跨境鐵路可行性研究，並於今年內派專家赴尼泊爾開展踏勘。

中國外交部發言人汪文斌11日在例行記者會中被問及，中國和尼泊爾間的鐵路會怎麼修建時表示，中尼外長在會談中，雙方一致表示將構建跨喜馬拉雅立體互聯互通網絡。

中國國家主席習近平2019年10月對尼泊爾進行國是訪問時，雙方的聯合聲明就提出，將啟動位於中尼邊境的西藏日喀則市吉隆縣至加德滿都跨境鐵路項目可行性研究。

中國國家發改委官網稱，推進中尼鐵路規畫建設，對深化中尼面向發展與繁榮的世代友好的戰略合作夥伴關係，加強中尼經濟貿易往來，深入推進「一帶一路」建設，推動西藏經濟社會發展具有重要意義。

中國國家發改委稱，2017年以來，中國有關部門積極推進中尼鐵路前期研究工作，在工程技術、地質等方面開展多項專題研究，中尼雙方就鐵路管理人才培訓開展多次合作。2018年12月，中尼鐵路預可行性研究方案通過中尼雙方政府部門聯合評審。

據中國外交部新聞稿，尼泊爾外長卡德加與王毅會談中重申，「尼泊爾堅定奉行一個中國政策，絕不允許利用尼國領土從事任何反對中國、損害中國利益的活動」。

王毅則表示，讚賞尼泊爾堅持一個中國原則，恪守「不允許任何勢力利用尼國領土從事反華活動」的承諾，並宣布將給予尼泊爾的98%稅目產品零關稅待遇，今年9月1日正式生效。

「中尼鐵路」的倡議由來已久，1973年中央領導人毛澤東就對來訪的尼泊爾國王比蘭德拉表示，中國將修建青藏鐵路，最終會通到尼國首都加德滿都。

公開資料顯示，中尼鐵路將會以2014年通車的西藏拉薩到日喀則之「拉日鐵路」為基礎，向尼泊爾方向延伸，而拉日鐵路的延長線，是日喀則到雙方邊境吉隆縣的「日吉鐵路」，全長為443.8公里，預計今年完工。

王毅 邊境 一帶一路

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