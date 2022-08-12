擬用對尼泊爾援款建跨喜馬拉雅山鐵路 中國今年踏勘

中國計畫從拉薩至日喀則鐵路（拉日鐵路）延伸線—日吉鐵路（日喀則至吉隆口岸），興建通往尼泊爾的中尼鐵路。圖為行經昆崙山凍土區的青藏鐵路列車。(新華社)

中國外交部長王毅 10日在山東青島與尼泊爾外長卡德加舉行會談時宣布，中方將使用對尼援款支持中尼跨境鐵路可行性研究，並於今年內派專家赴尼泊爾開展踏勘。

中國外交部發言人汪文斌11日在例行記者會中被問及，中國和尼泊爾間的鐵路會怎麼修建時表示，中尼外長在會談中，雙方一致表示將構建跨喜馬拉雅立體互聯互通網絡。

中國國家主席習近平2019年10月對尼泊爾進行國是訪問時，雙方的聯合聲明就提出，將啟動位於中尼邊境 的西藏日喀則市吉隆縣至加德滿都跨境鐵路項目可行性研究。

中國國家發改委官網稱，推進中尼鐵路規畫建設，對深化中尼面向發展與繁榮的世代友好的戰略合作夥伴關係，加強中尼經濟貿易往來，深入推進「一帶一路 」建設，推動西藏經濟社會發展具有重要意義。

中國國家發改委稱，2017年以來，中國有關部門積極推進中尼鐵路前期研究工作，在工程技術、地質等方面開展多項專題研究，中尼雙方就鐵路管理人才培訓開展多次合作。2018年12月，中尼鐵路預可行性研究方案通過中尼雙方政府部門聯合評審。

據中國外交部新聞稿，尼泊爾外長卡德加與王毅會談中重申，「尼泊爾堅定奉行一個中國政策，絕不允許利用尼國領土從事任何反對中國、損害中國利益的活動」。

王毅則表示，讚賞尼泊爾堅持一個中國原則，恪守「不允許任何勢力利用尼國領土從事反華活動」的承諾，並宣布將給予尼泊爾的98%稅目產品零關稅待遇，今年9月1日正式生效。

「中尼鐵路」的倡議由來已久，1973年中央領導人毛澤東就對來訪的尼泊爾國王比蘭德拉表示，中國將修建青藏鐵路，最終會通到尼國首都加德滿都。

公開資料顯示，中尼鐵路將會以2014年通車的西藏拉薩到日喀則之「拉日鐵路」為基礎，向尼泊爾方向延伸，而拉日鐵路的延長線，是日喀則到雙方邊境吉隆縣的「日吉鐵路」，全長為443.8公里，預計今年完工。