停飛1年半 中英雙向直航恢復 國際航班熔斷措施調整 機票預訂量增2成

中國多地恢復至倫敦航班。圖為英國倫敦希斯洛機場航班起降。(Getty Images)

英國 駐北京 大使館微博10日公告，英國交通部與中國民航局已正式達共識，恢復雙向直航客運服務。中國政府在疫情期間實行的直航禁令將告結束，但初期客運服務將由中國的航空公司提供。旅客仍可在第三國進行轉機。另外，據飛豬日前公布的數據顯示，國際航班熔斷措施調整後，國際機票預訂量增兩成。

財新網指出，2020年12月，因英國出現變異的新冠病毒毒株，多國政府宣布對英國關閉邊境、停飛往返航班，中國民航局也暫停中英之間定期客運航班兩周。2021年1月10日，中國民航局宣布繼續暫停中英之間定期客運航班運行，此後就未再恢復直航。

報導稱，停航期間，旅客往返中英兩國主要依靠轉機，導致成本驟增。以倫敦至上海為例，線上旅遊平台的信息顯示，近期從英國返回中國，多需在德國法蘭克福機場或芬蘭赫爾辛基機場轉機，經濟艙票價在3萬至4萬元人民幣左右(約4447至5930美元)。

財新網報導，目前中國國航、東航、南航、首都航空紛公布航班復航計畫，始發地包括北京、上海、廣州、青島，均為單程出境航班，經濟艙票價約1萬元。

中國近期已逐步放寬國際航線 的諸多限制。6月以來，中國民航局已調整早前「五個一」政策，增加國際航線數量。「五個一」政策是指每家航空公司飛航一個國家一條航線一周只能一班。

此外，中國民航局本月7日還宣布，即日起對國際定期客運航班熔斷措施進行優化，「對確診旅客人數達到五例的航空公司單一入境航班，當確診旅客占比達到該航班入境旅客人數4%時，暫停運行一周；當確診旅客占比達到該航班入境旅客人數8%時，暫停運行兩周。」相較以往規定，新規定在航班熔斷門檻和限制措施方面均大幅放寬。

其中，國際航班的熔斷時間減半，熔斷時間由以前的四周、兩周縮短為兩周、一周，熔斷標準也從航班確診人數改為了入境旅客比例。

另據中新網報導，「新熔斷措施發布以來，平台上國際機票搜索量比去年同期增加近五成。近一周，國際機票預訂量同比去年增加近兩成。」——飛豬日前公布的數據顯示，國際航線正快速復甦。