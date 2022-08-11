中止與美氣候談判 中氣候特使：仍致力碳達峰、碳中和

圖為今年5月24日，中國氣候變化事務特使解振華在世界經濟論壇年會上，與美國氣候變遷特使柯瑞出席同場對話會。（中新社）

中國氣候變化事務特使解振華接受中國日報專訪時表示，美方應當對中美氣候合作的現狀負全部責任。但他強調，盡管中止了與美國的氣候談判，中國仍將全力開展與各國的氣候合作，並堅定不移地推進2030年前實現「碳達峰」、2060年前實現「碳中和」的氣候目標。

為表達對美國眾議院議長裴洛西 訪台的不滿，中國外交部本月5日宣布對美國實施八項反制措施，其中第八項即為「暫停中美氣候變化商談」。

據財新網報導，美國氣候變遷 特使柯瑞 （John Kerry）對此表示失望。柯瑞稱， 暫停合作不會懲罰美國—它會懲罰世界，尤其是發展中國家。柯瑞早前曾以氣候變遷特使身分兩次訪問中國，並與解振華定期會晤。

解振華接受中國日報專訪時則強調，中國並沒有懲罰世界和發展中國家，這麽做的反而是美國。他指出，裴洛西訪台前，中美雙方在氣候方面有相當出色的合作，「此前雙方氣候特使交流順暢，成果顯著」。

在中美對抗加劇的大背景下，中美曾於2021年發布兩份關於共同應對全球氣候變遷的聲明，分別是2021年4月17日的「中美應對氣候危機聯合聲明」，以及11月10日中美在第26屆氣候大會（COP26）期間共同發布「中美關於在21世紀20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯合宣言」。

解振華指出，歷史上，美國的碳排放量比任何其他國家都要多。美國和其他發達國家尚未兌現到2020年每年籌集1,000億美元用於發展中國家氣候行動的承諾。2021年，美國還就新疆問題對一些中國太陽能企業實施制裁，不僅破壞了中美之間的合作氣氛，也阻礙了全球可再生能源的發展。

今年5月，解振華在接受財新網專訪時曾表示，中美氣候合作的基礎是良好的外部環境。如果兩國在其他領域競爭激烈，美方不斷踩中國的「紅線」，但在需要的時候又想跟中國談合作，這並不現實。